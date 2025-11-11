Mañueco moviliza al PP del Bierzo para lograr la mayoría absoluta: "Quiero que os mojéis y demos el callo"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado, este martes en Ponferrada, en un encuentro con alcaldes, portavoces y concejales del PP en el Bierzo. Lo ha hecho en calidad de presidente autonómico del partido, en la previa de las próximas elecciones del mes de marzo, y escoltado por el actual líder de los populares de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el alcalde de Ponferrada, Marco Morala. Futuro, compromiso, estabilidad y palabra fueron algunos de los términos más repetidos ante quienes han sido llamados a llevar la voz del partido a las puertas de todas las casas de sus vecinos. «Para conseguir el éxito de nuestro proyecto es imprescindible vuestra labor activa, en estas elecciones más que nunca, para que nuestro mensaje llegue con nitidez a la población. Quiero que os mojéis, quiero que os mováis a base de bien y que demos el callo hasta el final», dijo Mañueco ante un aforo lleno.

Movilizar a todos sus votantes y simpatizantes para conseguir una amplia mayoría que les permita seguir gobernando Castilla y León sin dependencias es el objetivo del mensaje transmitido en un contexto de optimismo tras la presentación del proyecto de presupuestos para 2026. «Los presupuestos son el primer paso real para lograr el objetivo de que Castilla y León sea una de las tres mejores comunidades de España para vivir, trabajar y formar una familia», defendió el presidente autonómico del PP, ofreciendo «muchas nueces» y «poco ruido» y revalidando el compromiso del partido y de su gobierno con el Bierzo.

Intervención del presidente de la Junta y del PP ante los cargos de su partido.ANA F. BARREDO

«Nosotros creemos en el Bierzo como una tierra viva que tiene presente y futuro», dijo antes de enumerar los compromisos que recogen esas cuentas con esta tierra, con inversiones por «más de 50 millones de euros». El parque agroalimentario, las ampliaciones de los polígonos de Ponferrada y Cubillos del Sil, la unidad satélite de radioterapia y la renovación del área de Consultas Externas en el Hospital El Bierzo, la apuesta por el Campus y el Centro Integrado de Formación Profesional de Almázcara, la pasarela peatonal del embalse de Bárcena, el mirador de Las Portillas y, por supuesto, la recuperación de Las Médulas tras el incendio. «Son algunos ejemplos de que la Junta de Castilla y León cumple con el Bierzo», subrayó.

Mañueco con Morala, Suárez-Quiñones y otros cargos del partido en la comarca y la provincia.ANA F. BARREDO

Frente a todo eso, Alfonso Fernández Mañueco situó al PSOE y a Vox en la gresca, en el ataque y en el barro. «El PSOE y Vox van juntos de la mano, poniendo palos en las ruedas y zancadillas al futuro de nuestra tierra. El único interés del PSOE de Castilla y León es sostener todos los intereses de Sánchez y el de Vox es atacar al PP. Los dos tienen el mismo objetivo, el de torpedear los presupuestos y nuestro porvenir», aseguró.

Varios cargos del PP ante la intervención de Mañueco.ANA F. BARREDO

También en «el ruido» situó Suárez-Quiñones al PSOE y a Vox, frente al «proyecto sólido, estable y creíble» de un gobierno que «tiene gestión y piensa en los ciudadanos». «Tenemos un PSOE desorientado que miente y manipula para camuflar su incapacidad y su compromiso cero con el Bierzo, enfrentando a la sociedad para distraer su corrupción», un PSOE que «cuando tiene que elegir entre su tierra y Sánchez, siempre elige a Sánchez» y que está «tutelado desde Madrid» por Óscar Puente, que «lo embarra todo», dijo el presidente del PP de León. «A ninguno de esos partidos —aseguró incluyendo a UPL— le importa el Bierzo» que «solo tiene una opción y se llama Alfonso Fernández Mañueco», resumió, sabedor de que las que viene son «unas elecciones en las que nos jugamos todo».

Primera fila del acto de partido celebrado en Ponferrada.ANA F. BARREDO

«Nos va la vida en ello», aseveró también Marco Morala en su intervención. Él fue el encargado de abrir el acto con los alcaldes y concejales del PP en la comarca y aseguró que «el futuro de nuestra tierra» está con Mañueco. «No hay una sola visita tuya que no haya supuesto un avance para Ponferrada», le dijo, emplazando igualmente a los presentes a «redoblar esfuerzos en los próximos meses».