Denuncian los proyectos de dos nuevas canteras de pizarra a pocos metros de dos pueblos de Benuza

Otra vez el territorio enfrenta una guerra contra quienes pretenden sacar partido de sus recursos "sin tener en cuenta la vida de los pueblos, la conservación del medio ambiente y el patrimonio arqueológico". Ahora, en Benuza, donde se han proyectado dos nuevas canteras de pizarra (Marinita y Termenón II) a 500 metros de los pueblos de Sigüeya y Lomba. Dieciséis asociaciones y colectivos vecinales se han unido ya en un frente opositor que presentará alegaciones y recursos para tratar de impedir su ejecución, ya que "afectarían a los acuíferos, los cursos de agua, praderías, montes comunales y otros recursos como la caza y la apicultura", denuncia Cabrera Despierta.

Ruidos por las voladuras y el tránsito de maquinaria pesada, polvo en suspensión y escombreras a escasos metros de los dos pueblos marcarán el día a día de sus vecinos, según los colectivos denunciantes. Esto cuando quienes viven en Sigüeya ya denuncian, en la actualidad, "cortes y deficiencias en el suministro de agua" que "con las nuevas canteras se incrementarían de manera muy preocupante, ya que la explotación, las escombreras y las balsas se situarían encima del pueblo, afectando a acuíferos y manantiales".

Las asociaciones que se han unido para defender el territorio subrayan también el alto valor ambiental y arqueológico del mismo, con "especies de flora y fauna de obligada protección" y "pretroglifos, castros, mamoas, minas romanas y otros vestigios patrimoniales de origen romano y medieval". De todo ello, aseguran, ya se ha remitido un informe a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León.

"No estamos en contra de la actividad económica de la industria pizarrera, pero sí del modo en que se realiza hasta la actualidad", afirma Cabrera Despierta, asegurando que "de seguir con este modelo de economía extractiva y al ritmo actual de explotación, las montañas de La Cabrera se convertirán, en pocos años, en un polígono industrial, en un paisaje lunar sin posibilidad de reconstrucción". Y esto "sin que la explotación de estas dos nuevas canteras aporte unos mínimos beneficios económicos al Ayuntamiento o a las juntas vecinales", asegura la misma asociación.

Además, los vecinos denuncia desinformación por parte del Ayuntamiento y las juntas vecinales y aseguran no haber estado al tanto de los avances administrativos de estos proyectos industriales. Fue un vecino de Sigüeya que gestiona una página sobre el pueblo en una red social quien -aseguran fuentes de la zona- difundió la información con detalle y con mapas. Después de esto, la Junta Vecinal sí convoco a los vecinos a un concejo en la Casa del Pueblo para abordar el asunto.

"Esta actividad económica en la comarca es muy importante, pero no puede ser a cualquier precio ni en cualquier lugar, llevándose por delante hábitats naturales cuya conservación es imprescindible para la lucha contra la emergencia climática y la supervivencia de los pueblos", recoge el escrito de denuncia difundido por Cabrera Despierta en el que también figuran los nombres de las otras asociaciones oponentes: Velear, Cabrera Natural, Instituto de

Estudios Cabreireses, El Cabezo de Iruela, Tyto Aba, Indignados de Gestoso ante los Abusos Medioambientales, Asociación Villar del Monte; Vida, Costumbres y Tradiciones; Bierzo Aire Limpio, Plataforma Defensa de la Cordillera Cantábrica, Bierzo Vivo, El Bierzo Sentido, Amigos de Velilla, Zamora Viva y Ecologistas Zamora.