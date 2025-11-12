El presunto asesino de su hermano en Ponferrada entra en prisión provisional en la cárcel de León

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido como presunto autor de la muerte de su hermano. La causa está abierta por un delito de homicidio.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de noviembre en el domicilio de la víctima, en el barrio ponferradino de Cuatrovientos, donde ambos, de origen caboverdiano, mantuvieron una discusión que derivó en una agresión con arma blanca.

Fue el propio agresor el que avisó primero al 112 y luego a la Policía Nacional para dar testimonio de los hechos. El herido fue trasladado inicialmente al Hospital El Bierzo y, debido a la gravedad de las lesiones, derivado posteriormente al Hospital de León, donde falleció finalmente el 10 de noviembre.