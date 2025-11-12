La falta de alimento lleva al oso a atacar varias colmenas en Ancares y Fabero

Publicado por ICAL Ponferrada Creado: Actualizado:

Apicultores de Ancares han denunciado varios ataques de oso que han destruido once colmenas en la zona de Tejedo (Valle de Ancares) y, al menos, otras doce en el entorno de Fabero. Los daños en colmenares se vienen registrando desde hace aproximadamente un mes, dejando importantes pérdidas entre los apicultores que vuelven a incidir en la misma queja de siempre, que las indemnizaciones por parte de la Junta de Castilla y León tardan «mucho tiempo en llegar».

«Tardan hasta dos años en indemnizarnos y nos prometieron también pagar los pastores eléctricos para protegerlas, pero tampoco lo han hecho», se lamenta Cristian López, de la empresa Miel Ancares, que asegura que esa veintena de colmenas afectadas en Tejedo y Fabero no son las únicas, ya que en este último municipio «hay, al menos, otros dos apicultores afectados» y en la localidad de Espinareda de Ancares igualmente han visto deambular osos en los últimos días. De hecho, aseguran tanto Cristian López como el alcalde de Valle de Ancares, José Antonio Álvarez Cachón, en el último mes el oso está más presente en el territorio.

«Se están desplazando en busca de comida, ya que muchas de las zonas donde viven han sufrido daños por los incendios», dice el regidor. «Esta zona no se ha quemado y ahora atacan las colmenas porque no encuentran qué comer», completa. Lo mismo en lo que incide el apicultor. «Se están desplazando por culpa de los incendios y la cosa está mal», lamenta, confiando en que se tomen medidas para evitar que se sigan produciendo daños.