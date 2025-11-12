Cesefor trabaja ya en el plan de explotación del Parque Micológico del Bierzo

Hasta 17.000 hectáreas de terreno forestal dedicadas a la producción de setas, empezando por las zonas de mayor tradición en la recolección de este fruto, caso del municipio de Sancedo. Este es el reto que hace años se marcó el Consejo Comarcal del Bierzo con la creación de un Parque Micológico que acaba de dar un paso fundamental hacia su materialización. Ya se ha adjudicado la elaboración del plan de aprovechamiento, de la que finalmente se encargará la Fundación Cesefor, según han informado fuentes de la institución berciana.

«Tantas y tantas jornadas hablando del Parque Micológico, pues este año sí que ya podemos hablar de noticias reales, importantes, de primeros pasos de los que realmente tienen trascendencia», ha dicho el presidente del Consejo, Olegario Ramón, que recordó que el primer trabajo fundamental para la creación de este Parque Micológico fue la actualización de la cartografía, una labor «ingente» —relató— realizada personalmente por el consejero comarcal de Transporte y Telecomunicaciones, Luis Perales, «aprovechando sus conocimientos como ingeniero forestal y profesor en la Escuela de Capacitación Agraria de Almázcara».

La elaboración del plan de aprovechamiento del Parque Micológico es «esencial, ya que contempla todas aquellas actividades que reflejan la gestión de un monte, estableciendo el tipo de recursos que se pueden aprovechar a lo largo del tiempo», explicó Perales, que también informó que una vez adjudicado, el incio del trabajo por parte de Cesefor ha sido inmediato y que el plan incluirá un estudio del estado natural, forestal, socioeconómico y social de las entidades que formarán parte de este proyecto llamado a ser una herramienta más para el desarrollo económico y social del Bierzo, promoviendo la gestión sostenible del recurso micológico en un área geográfica regulada.

Una vez cartografiada el área y redactado el plan de aprovechamiento (ahora en proceso) los siguientes pasos hasta que el Parque Micológico será ya una realidad serán la autorización de la señalización, que debe ser autorizada por la Junta de Castilla y León con base en el cumplimiento de una serie de requisitos normativos, y el establecimiento de cánones, importes, cantidades y cupos de recogida. No obstante, los beneficios derivados de esta actividad no serán inmediatos y en ello ha incidido también el presidente comarcal en varias ocasiones, asegurando que habrá que esperar aún varios años desde su puesta en marcha para poder alcanzar una rentabilidad económica.

El objetivo de este proyecto agroforestal regular y reordenar una actividad económica que ya tiene tradición en la comarca, pero que sigue las reglas de la economía sumergida. Establecer un marco normativo es un paso básico para el control de la recolección que permita asegurar la protección del recurso, la profesionalización y la actividad económica ligada a un sector agroalimentario de sobrado y reconocido peso en la comarca del Bierzo. Con este último paso dado y la participación de Cesefor, ese futuro que lleva años manejándose sobre papel ya está más cerca del presente.