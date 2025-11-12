Diario de León


La brigada de Obras de Ponferrada interviene de urgencia en el acceso a Carracedo de Compludo

La concejalía de Medio Rural hace un llamamiento a la Diputación de León para el arreglo

Desbroce de la carrtera efectuado por la brigada de Obras.

Eva Friera Aller
Ponferrada

El teniente de alcalde y concejal de Medio Rural, Iván Alonso, asegura que la brigada de obras en la sección de Medio Rural ha llevado a cabo una actuación de urgencia en el acceso a Carracedo de Compludo, ante el deterioro de la vía y las condiciones propias del otoño y del invierno, épocas en las que hay menos horas de luz, más humedad y una mayor concentración vegetal.

El edil precisa que se ha procedido a realizar un desbroce urgente en ambas márgenes de la carretera, «atendiendo a las peticiones de numerosos vecinos, así como a las necesidades del servicio de transporte a la demanda, que utilizan diariamente los menores residentes en Carracedo de Compludo para desplazarse a sus centros escolares».

Del mismo modo, Alonso indica que se ha tenido que intervenir con medios propios del Ayuntamiento para garantizar un mínimo de visibilidad y de seguridad en una carretera ya de por sí peligrosa y deteriorada.

«Nos reiteramos en el llamamiento al presidente de la Diputación de León, con quien se ha mantenido conversaciones sobre la problemática del medio rural en el municipio de Ponferrada, y volvemos a solicitar que se ejecuten de manera urgente las obras de mantenimiento del asfalto en los accesos tanto a Carracedo de Compludo como a Palacios de Compludo, especialmente en el primero, donde la situación es todavía más urgente», reclama a la institución provincial.

«Mientras tanto, insistimos, el Ayuntamiento ha tenido que atender esta situación con medios propios atendiendo al interés y la seguridad de los vecinos», añade el concejal de Medio Rural en el consitorio.

