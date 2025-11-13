Ponferrada arregla el patio del colegio de de Educación de Adultos Ramón Carnicer

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada, a través de la Concejalía de Medio Ambiente que dirige Carlos Fernández, ha rehabilitado el patio del Colegio de Educación de Adultos Ramón Carnicer, ubicado en la calle Embalse de Bárcena.

Según precisó el edil ponferradino, se trata de una «solicitud que llevaba tiempo demandándose» por los usuarios.

Con la mejora de este espacio, que se encontraba bastante deteriorado, se ha conseguido ofrecer una nueva imagen gracias al trabajo realizado por las brigadas municipales de Ponferrada, en beneficio de todas las personas que cursan sus estudios en este centro educativo.

Estas actuaciones se enmarcan dentro del plan municipal de mantenimiento y puesta en valor de los centros educativos de la ciudad, que pretende garantizar unas condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad docente y el bienestar de la comunidad educativa y era una demanda.