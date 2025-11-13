Un derrumbe de rocas en la CL-631 dificulta circulación a la altura del embalse de Ondinas en León

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Un nuevo derrumbe de rocas en la carretera Cl-631, entre Ponferrada y Villablino, volvió a dificultar la circulación en la zona en las últimas horas, en esta ocasión a la altura del Embalse de Ondinas.

La caída de rocas afectó esta noche a un coche que circulaba por la zona, aunque no hubo daños personales, y las máquinas comenzaron a trabajar de forma inmediata para despejar la vía, por la que, no obstante, se recomienda circular con precaución por si se repite algún derrumbe.

Se trata del segundo derrumbe en esa carretera en tan solo un año y medio ya que en mayo de 2024 la vía quedó totalmente cortada a la altura de Páramo del Sil, donde fue necesaria una importante obra de urgencia, que duró meses, para sujetar la montaña y arreglar la vía.