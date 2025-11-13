La Reserva de la Biosfera de los Ancares, protagonista de la nueva campaña turística del Bierzo

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Reserva de la Biosfera de los Ancares será la protagonista de la campaña de promoción turística que el Consejo Comarcal del Bierzo llevará a la Feria ARPA- INTUR y también a FITUR, donde se presentará como un producto diferenciado.

A través de un video publicitario, se pretende comunicar la esencia de la biosfera como un atractivo de turismo natural y sostenible, tal y como precisó el presidente de la institución comarcal, Olegario Ramón. En la misma línea, la consejera de Turismo, Cristina Pérez, explicó que se quiere poner en valor esta zona mediante un vídeo que refleja “los colores de los Ancares” a lo largo de los meses de junio a octubre.

La campaña tiene como objetivo promocionar la reserva como un destino sostenible y autóctono, y conseguir que “los Ancares sean un referente nacional e internacional”.

Por otra parte, el Consejo Comarcal del Bierzo ha editado un folleto turístico bajo el lema “Bierzo. Salvaje. Vivo. Inédito”, en el que se recogen los 38 municipios que forman parte de la comarca.