La brigada de Obras de Ponferrada cierra octubre con casi 700 intervenciones

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Brigada de Obras, enmarcada en la concejalía de Medio Rural, Infraestructuras, Turismo, Patrimonio y Protección y Salubridad Animal, que dirige Iván Alonso, da cuenta de las actuaciones finalizadas en el mes de octubre de 2025. Las distintas intervenciones se realizan en perfecta coordinación entre las diferentes secciones de la Brigada de Obras como obras, señalización, rural y servicio eléctrico, actuando donde son requeridas, por sus características, equipamiento y disponiblidad.

Cabe destacar que en lo que respecta a los edificios municipales, se han ejecutado un total de 331 intervenciones, que abarcan una variedad de trabajos en centros educativos (196 intervenciones), CEAS, pabellones municipales, entre otros. Estas actuaciones incluyen reparaciones y sustituciones en instalaciones de fontanería, electricidad, albañilería, pintura y carpintería. También se suman las intervenciones realizadas y ya contabilizadas en el total de este apartado, el personal del servicio eléctrico ha completado 85 actuaciones.