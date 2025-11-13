Ponferrada recurrirá en apelación al TSJ el cierre de la Red de Calor

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala daba cuenta del acuerdo de la junta de gobierno en la que se decidió recurrir en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia la orden de paralización inmediata de la Red de Calor de la ciudad, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de León. El Ayuntamiento dará cuenta de la resolución al Somacyl, organismo que financió la infraestructura. El alcalde, Marco Morala, ha señalado, tras la Junta de Gobierno local, que, según criterios técnicos, la suspensión inmediata de la Red no podría llevarse a cabo sin afectar a los usuarios, ya que la sentencia exige que dispongan de sistemas alternativos. «Es incompatible el cierre inmediato con esta exigencia», explicaba el mandatario municipal en base a informes técnicos,

De igual forma, el Ayuntamiento ha informado al juzgado de que la Red de Calor no genera afecciones en la calidad del aire, ni en ruido ni en residuos, por lo que su funcionamiento no supone un riesgo para la salud de los vecinos, según los informes técnicos presentados. La petición de paralización fue promovida por Bierzo Aire Limpio y la Asociación de Vecinos de Compostilla, que consideran que la instalación se construyó bajo criterios ilegales y con impacto ambiental para los residentes.

La resolución judicial se producía después de que una sentencia anterior anulase las licencias de la planta, promovida por Somacyl, al considerar que no había superado la evaluación ambiental integral. El juez advirtió que la central supone «una exposición de la población a un riesgo para la salud y el medio ambiente que nunca ha sido ponderado correctamente por la Administración». Según los datlos que manejara el Ayuntamiento de Ponferrada a través de sus técnicos, la decisión judicial de paralizar por completo las instalaciones de la Red de Calor, que son las que suministran el agua caliente canalizada por las calles a los edificios públicos y a las comunidades de vecinos de la ciudad no puede ser adoptada de manera inmediata. El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, se hacía eco precisamente de esas precisiones y puntualizaciones de los técnicos, al considerar que es «incompatible» cerrar de manera fulminante una instalación de estas características y teniendo en cuenta los reveses que ocasionará tal medida.