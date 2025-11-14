Nuevo desplome de un talud a la altura de Ondinas
La carretera CL-631 de Ponferrada a Villablino vuelve a dar problemas por desplomes de taludes. De madrugada y afectando a varios coches que circulaban por la zona, un talud ocasionó problemas a la altura del embalse de Ondinas, en Páramo del Sil. La caída de rocas afectó de manera importante a un turismo que circulaba por la zona y que quedó inmovilizado por la avería, aunque no hubo daños personales. Las máquinas comenzaron a trabajar para despejar la vía, por la que, no obstante, se recomienda circular con precaución por si se repite algún derrumbe. Se trata del segundo derrumbe en esa carretera en tan solo un año y medio tras el demayo de 2024.