El Hospital El Bierzo estrena Centro de Simulación de Urgencias para prácticas de médicos y estudiantes

El Hospital El Bierzo continúa incrementando servicios y ahora cuenta con el tercer Centro de Simulación de Castilla y León para el servicio de urgencias. Este nuevo espacio, con una inversión de 35.000 euros, se suma a los que ya existen en el Hospital Río Hortega de Valladolid y en el de León, y permitirá ofrecer formación a estudiantes y entrenamiento a profesionales del ámbito sanitario.

Según explicó el director gerente del Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León, fundación dependiente de la Consejería de Sanidad, Alberto Caballero, el centro, “ergonómico y sencillo”, está ubicado dentro del Hospital porque no solo está destinado al aprendizaje, sino también a “entrenar” a los sanitarios para recrear casos clínicos o realizar prácticas.

Caballero destacó además que este centro de simulación se ha puesto en marcha en colaboración con la Gerencia del Área de Salud del Bierzo (Gasbi). El Centro de Simulación está formado por dos espacios multifuncionales, equipados con ordenadores, pantallas, cámaras, micrófonos y un muñeco tecnológico capaz de simular diferentes situaciones clínicas.

“Se ha hecho en el Bierzo porque hay un grupo de instructores que nos va a garantizar el éxito del centro”, enfatizó Caballero, quien subrayó la importancia de los profesionales del Hospital El Bierzo.

“Para nosotros es una satisfacción poder contar con este centro”, indicó el gerente de la Gasbi, Juan Ortiz de Saracho, quien añadió que la colaboración con la Universidad de León permitirá mejorar la docencia y lograr que “los pacientes estén tratados de forma adecuada”.

Este servicio se completa con el hecho de que el centro asistencial berciano será uno de los cinco que formará, a partir de mediados de 2026, a médicos de Urgencias y Emergencias. A ello se suma la implantación del Grado de Medicina.

La vicerrectora del Campus de Ponferrada, Pilar Marqués, remarcó la importancia de contar con este centro, y aseguró que la Universidad estará implicada en el proyecto. “Si el Bierzo tiene que resaltar en algo es en hacer las cosas lo más singulares posible. Este centro es formación y entrenamiento continuo”, puntualizó, destacando que todos los estudiantes de Ciencias de la Salud podrán hacer uso de él.

“Por su parte, el jefe del Servicio de Urgencias, José Ramón Casal, indicó que se incorporarán más especialidades, no solo en animaciones de urgencias.”