Ponferrada decreta nivel 1 de emergencia por el lodo del vial a Peñalba en la potabilizadora de agua

Zona donde la Diputación limpió la carretera de Peñalba, pero que volvió a verse cubierta de lodo y piedras por desprendimientos de la montaña.L. DE LA MATA

De nuevo problemas con la carretera de acceso a Peñalba de Santiago. Esta pasada noche del jueves al viernes y esta mañana de viernes, de nuevo hubo desprendimientos de tierra y piedras de la ladera hacia la calzada, y con ello, además de bloquear los accesos al pueblo por el valle, el arrastre de lodos ha afectado de manera importante a la captación del agua que entra en la depuradora para abastecer a una parte de la población de Ponferrada.

El Ayuntamiento de la capital berciana que dirige el alcalde Marco Morala ha decidido activar el "nivel 1 de emergencia de Protección Civil", ante la previsión de la pérdida de calidad del agua de distribución domiciliaria, y ha convocado el Comité de Coordinación de Emergencias Municipal tras lo que califica "situación de extrema gravedad generada por la llegada masiva de barro y piedras a la estación potabilizadora, consecuencia del derrumbe de la ladera sobre la carretera de Peñalba, titularidad de la Diputación de León".

Según los datos facilitados desde el consistorio, este episodio ha provocado un incremento súbito de la turbidez del agua que, según la información facilitada por la empresa concesionaria del servicio, "podría derivar en la falta inmediata de agua potable en un plazo estimado de entre tres y cinco horas".

Ante esta posibilidad, el consistorio solicita a la población un "uso responsable del agua" e informa que instalará puntos de abastecimiento de los que se dará cuenta a través de la web municipal de las redes sociales y de los medios de comunicación.

"Se continuará informando puntualmente de la evolución de la situación y de las medidas que se vayan adoptando", resaltan en una nota de prensa.

La situación generada en la zona con el desprendimiento de la ladera y la afección al agua potable ha hecho que los concejales bercianistas socios del equipo de gobierno de Morala, con Iván Alonso a la cabeza, se dieran la vuelta a Ponferrada del viaje que habían emprendido hacia Valladolid para participar en la presentación y promoción de la feria de turismo Intur.