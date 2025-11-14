Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada ha informado de las zonas en las que el agua pasará a no ser apta para la ingesta, debido a la situación provocada por el derrumbe en la montaña de la carretera de acceso a Peñalba de Santiago.

Tras activar el nivel 1 de emergencia de Protección Civil, ante la pérdida de calidad del agua de distribución domiciliaria, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha reunido al Comité de Emergencia con presencia de los servicios municipales y la asistencia de los representantes de la Subdelegación del Gobierno en León, Diputación Provincial de León y de la Junta de Castilla y León con plena coordinación de todas las Administraciones Públicas, asegura el Ayuntamiento en un comunicado.

Por ello y ante la opinión técnica que aconseja no cortar el suministro para otros usos, como el sanitario y el industrial, se advierte expresamente a la población de que la calidad del agua no será en lo inmediato apta para el consumo humano de boca, concretamente para beber.

Además, se ha procedido a suspender el riego, la utilización de las piscinas y la limpieza de los edificios públicos para no restar agua para el consumo personal.

Las zonas afectadas en estos momentos son la zona alta de Ponferrada (con excepción de Santo Tomás de las Ollas), Flores del Sil, La Martina, La Placa, La Estación, Dehesas, San Clemente, Valdefrancos, San Esteban, Salas de los Barrios, Villar de los Barrios, Lombillo, Campo, Puente Boeza, Manzanedo, Otero y San Lorenzo.

El derrumbe de la montaña en las inmediaciones de la carretera de Peñalba de Santiago ha provocado un incremento súbito de la turbidez del agua, según la información facilitada por la empresa concesionaria del servicio.

Ante esta situación, el Ayuntamiento solicita a la población un uso responsable del agua e informa que instalará puntos de abastecimiento en los siguientes puntos:

• Terminal de Mercancías.

• Parking Lidl – Burger King.

• Parking Museo del Ferrocarril.

• Proximidades de la plaza Luis del Olmo.

• Parking de la Biblioteca Municipal.

• Gasolinera Repsol Montearenas.