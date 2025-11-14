AFA Bierzo atiende a 200 personas en el medio rural con el programa VIVE+

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La asociación Alzheimer Bierzo (AFA Bierzo) continua con el Proyecto VIVE+ con más de 200 personas atendidas en el medio rural. Se trata de una iniciativa que acerca salud, cuidados y esperanza al medio rural que cuenta con la colaboración de la Diputación de León. El programa, que se desarrolla de forma ininterrumpida desde el año 2022, ha permitido que muchas de las personas de viven en entornos rurales de la comarca reciban atención, apoyo y acompañamiento personalizado en sus hogares. Actualmente, este programa se desarrolla en Cubillos del Sil, Carracedelo, Corullón, Arganza y Molinaseca.

Además, en esta nueva edición, cuenta con una aportación de 16.211,34 euros por parte de la Diputación de León. «Es una muestra de que la cooperación entre entidades sociales y administraciones públicas puede transformar vidas. Gracias al respaldo de la Diputación, seguimos acercando cuidados, esperanza y calidad de vida a quienes más lo necesitan», señalan desde la dirección de AFA Bierzo.