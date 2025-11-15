Ponferrada recupera la normalidad en el suministro y calidad del agua domiciliaria

Varias personas fueron esta mañana las que acudieron a los supermercados para abastecerse de agua en Ponferrada.LUIS DE LA MATA

Ponferrada empieza a restablecer la normalidad del suministro de agua potable en los domicilios, después de grave revés vivido por el desprendimiento del talud sobre la carretera de Peñalba, con el arrastre de lodos que hizo colapsar la potabilizadora del río Oza y dejar a media ciudad sin servicio.

Esta mañana desde el Ayuntamiento de Ponferrada daban a conocer que, una vez celebrada la reunión del CECOP a las 11.00 horas y tras el análisis de las últimas muestras realizadas por el Laboratorio Municipal y revisados los informes técnicos de la empresa concesionaria, de la ingeniera municipal, se informa de que "no existe riesgo de abastecimiento y de que el agua es plenamente apta para el consumo en todo el municipio".

"Todos los parámetros de turbidez y las muestras se mantienen dentro de los valores legales y se encuentran dentro de los límites permitidos, lo que confirma la eficacia de las medidas aplicadas durante esta situación", indica la misma fuente municipal.

Con estos datos, el alcalde, Marco Morala, ha acordado desescalar la emergencia a nivel 0, dejando sin efectos las medidas del nivel 1, aunque la causa que originó la afección continúa presente. Por este motivo, los puntos de abastecimiento urbanos permanecerán disponibles hasta las 15.00 horas de este sábado y los camiones cisterna permanecerán operativos durante todo el fin de semana en los pueblos afectados, ya que sólo en estos puntos se aprecia una ligera turbidez residual.

Asimismo, el regidor (como director del Centro de Cooperación Operativo) ha constituido un equipo de primera intervención, preparado para activarse en caso necesario e integrado por representantes de la empresa concesionaria del servicio, el Laboratorio y la ingeniería municipal, la Policía Municipal, el SPEIS (Bomberos), Protección Civil y las áreas de Seguridad Ciudadana, Régimen Interior, Fomento, Medio Ambiente, Bienestar Social y Medio Rural.

El Ayuntamiento de Ponferrada expresa su agradecimiento a la ciudadanía "por su enorme responsabilidad, así como a los supermercados y establecimientos que facilitaron el acceso al agua embotellada, a las instituciones y servicios implicados por su colaboración y rapidez en la respuesta", indican en una nota de prensa.