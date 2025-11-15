Fomento prolonga el corte al tráfico en la LE-716 de Vega de Espinareda al cruce con LE-715

Detalle de la carretera a Fabero, en el cruce que va a Tombrio y a Vega de Espinareda.

La Delegación Territorial de la Junta en León, a través del Servicio Territorial de Fomento, informa de que debido a las inclemencias meteorológicas registradas en los últimos días se prolonga el corte del tráfico en la carretera de titularidad autonómica, LE-716 de Vega de Espinareda a Toreno, en el tramo de Vega de Espinareda hasta el cruce con LE-715 ppkk 0 a 6+500, a causa de la ejecución de las obras de renovación del firme de la vía.

El corte del tráfico rodado comenzará el lunes 17 de noviembre desde las 8:00 horas hasta las 18:30 horas del día 28 de noviembre.

En concreto, el tráfico está cortado en el intervalo de Vega de Espinareda a Berlanga del Bierzo y en el tramo de Berlanga del Bierzo al cruce con la LE-715.

Para resolver las necesidades del tráfico, se proponen los desvíos alternativos debidamente señalizados por las carreteras LE-711, LE-715 y el camino vecinal de Berlanga del Bierzo a LE-715.