El Plan Integral de Las Médulas estará listo a finales de 2026

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Finales del 2026 es la fecha que ha dado el grupo de expertos que asesora y elabora el Plan de Gestión Integral de Las Médulas, tras los incendios del pasado agosto que afectaron a este entorno declarado Patrimonio Mundial de la Unesco. El plan pretende ser un «laboratorio vivo» y se basa en cinco pilares que consisten en la reducción del riesgo y cambio climático, protección al medioambiente, investigación científica y multidisciplinar, conservación del patrimonio cultural y natural —vinculado al anterior— y comunicación y mercadotecnia. Así lo han trasladado el asesor para la Unesco, José Ignacio Gallego; el arquitecto y catedrático de Composición Arquitectónica de la Universidad de Valladolid (UVa), Darío Álvarez, y el director de la UNED en Ponferrada (León), Jorge Vega, en una presentación en la Feria de Valladolid en el marco de la feria AR-PA Turismo Cultural, según informa Efe. José Ignacio Gallego han incidido en la necesidad de aportar una visión multidisciplinar y cambiar las metodologías tradicionales, así como asumir que los nuevos escenarios de incendios. De hecho, el llamado factor 30-30-30 (temperaturas de más de 30 grados, vientos de más de 30 kilómetros por hora y una humedad relativa al 30 por ciento) «ha venido para quedarse». Esta situación obligará a adaptar «los mecanismos de vida de las personas» a esta nueva realidad, ha expuesto, antes de insistir en que, en el caso de Las Médulas —las antiguas minas auríferas de los romanos-, además se necesita un plan de investigación «potente» y que garantice el acceso a entidades científicas diversas que «empujen el conocimiento». A esto se le añade la puesta en marcha de un plan para la conservación que permita un uso sostenible de «un paisaje vivo» que implique la gestión, los usos económicos y el aprovechamiento de los recursos, así como un plan de visitantes que evite la masificación y las visitas que «quieran solo el selfi» y desestacionalizado. «El patrimonio va a ser el elemento ancla para que tengamos visitas, para que favorezcamos su identidad en el territorio y, si no lo conservamos, actuamos de una forma completamente irresponsable», ha advertido el asesor de la Unesco. Para evitar la estacionalidad, Gallego ha destacado la necesidad de contar con un plan de comunicación y mercadotecnia «extraordinario» — a preguntas del público, su compañero Darío Álvarez ha apostillado que además debe ser «didáctico», para facilitar la comprensión por parte de la ciudadanía de estas medidas, ya que a la larga incide en una mejor conservación del patrimonio. Respecto al desarrollo socioeconómico, han apostado por «escuchar a los habitantes de Las Médulas» para que se sientan beneficiados.