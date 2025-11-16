Voluntariado de Abanca trabaja en la protección del Patrimonio de la Humanidad

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Más de 55 personas convocadas por la entidad Abanca y Afundación han participado este sábado en la primera acción de voluntariado ambiental organizada en León por el banco y su Obra Social en el marco de su Plan de Acción contra los incendios. Se trata de una iniciativa que se desarrolló en el entorno de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, y afectado por los incendios del verano.

La comitiva dedicó sus esfuerzos a la protección de los suelos quemados, realizando labores de mulching o acolchado con paja en el entorno de varias de las pequeñas lagunas, como el Lago Sumido o la Laguna Larga, con el objetivo de evitar que las cenizas lleguen hasta ellas.

Y es que estos lugares tienen especial interés desde el punto de vista ambiental debido a la presencia de especies endémicas de flora y fauna, como el nenúfar blanco (Nymphaea alba), que cuenta en este lugar con la única población conocida a nivel provincial, o el galápago europeo (Emys orbicularis), una especie catalogada como vulnerable dentro del Catálogo Español de Especies Amenazadas. Del msimo modo, las personas voluntarias también realizaron tareas de alimentación de fauna.

La actividad contó con la colaboración de la Junta de Castilla y León a través del personal del Monumento Natural Las Médulas.

Cabe destacar que se trata de la cuarta actuación de recuperación ambiental que organiza el banco dentro de su Plan de Acción contra los incendios, tras las realizadas en las últimas semanas en Galicia, en el entorno de Manzaneda y el Parque Natural de O Invernadeiro, en las que participaron más de 200 personas.

Otras acciones

Por otro lado, el Plan de Acción contra los incendios de la entidada bancaria incluye también un amplio conjunto de medidas de apoyo financiero.

Entre ellas, se destaca cuna línea de financiación de 150 millones de euros destinada a familias y empresas afectadas, con el objetivo de rehabilitar viviendas, reponer maquinaria agrícola y promover la recuperación de los sectores agrícola, el forestal, el ganadero y el vitivinícola, los más perjudicados sin duda por la catástrofe.