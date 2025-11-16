La danza de ‘Don Juan’ llega este jueves al Teatro Bergidum de Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Teatro Bergidum de Ponferrada acoge este jueves, 20 de noviembre, la propuesta de danza ‘Don Juan’ de la compañía de danza aragonesa LaMov.

Se trata de una sugerente y atractiva reinterpretación contemporánea del clásico mito literario español de Zorrilla llevado al lenguaje del baile. La producción será a las 20.30 horas, dentro del programa Platea del Ministerio de Cultura.

La compañía LaMov, en temporada anteriores, subió al escenario berciano ‘El lago de los cisnes’ al que se le dio una vuelta de tuerca y fue puntuado con la nota más alta del año por el público ponferradino. Un cuerpo de baile de nueve intérpretes, con coreografía y dirección de Víctor Jiménez, se centran en los temas universales del amor, la pasión exacerbada, el misterio y la redención, más que en la figura del seductor tradicional.

Jiménez busca dar un giro moderno al clásico, explorando la historia desde una perspectiva personal de los personajes, especialmente la relación entre Don Juan y Doña Inés.

La coreografía fusiona el movimiento con la narrativa, ofreciendo una visión que rompe con la estructura tradicional de la obra de Zorrilla. La obra no sigue el argumento lineal tradicional al pie de la letra, sino que utiliza la danza para expresar la esencia de la historia: la transgresión de Don Juan, su desafío a las normas sociales y morales.