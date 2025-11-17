El juzgado ordena a Cacabelos dar a su dueña la finca que convirtió en calle

Ya no valen más dilaciones, ni recursos, ni trámites de otro tipo. El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Ponferrada acaba de dictado un auto por el que ordena al Ayuntamiento de Cacabelos actuar antes de un mes para que devuelva a su propietaria, en su estado original, la finca que le fue tomada para convertirla en calle y encementarla para el uso público.

Después de pronunciarse los juzgados de Ponferrada a favor de la dueña de la finca, de ganar ésta también en la Audiencia Provincial de León y de ser ratificado el acuerdo igualmente por el Tribunal Supremo, ahora el Ayuntamiento de Cacabelos debe afrontar su responsabilidad y reponer el perjuicio causado en la propiedad privada de la denunciante.

El auto judicial del nñumnero 3 de Ponferrada al que ha tenido acceso este periódico, y que fue defendido por un abogado de Ponferrada, indica textualmente lo siguiente en orden directa dirigida al Ayuntamiento de Cacabelos: «Requerir a la parte ejecutada, Ayuntamiento de Cacabelos a través de su representación procesal, para que en el plazo de un mes desde la notificación de la presente resolución, proceda a entregar la posesión de la Finca 5355 del Registro de la Propiedad de Villafranca del Bierzo, libre, pacífica y vacua, en el mismo estado en el que fue ocupada con el apercibimiento de que en otro caso se procederá a señalar fecha para la toma de posesión».

Así, el Ayuntamiento tendrá que resarcir a la propiedad de la finca, y si no hay acuerdo, levantar el asfaltado de la calle. Lo curioso es que la propiedad que reclamó con éxito esta vecina, y que beneficia también a otros dos propietarios, se encuentra en una calle encementada por el consistorio.