Carracedelo une a 80 propietarios de fincas en desuso para plantar chopos

El Ayuntamiento de Carracedelo ha decidido aprovechar al máximo su territorio agrícola ordenando lo privado, incluso las tierras en desuso, microparcelas sobrantes a la orilla del río Cúa que no entraron en la concentración parcelaria «Carracedelo-Villadepalos II». Se trata de una superficie que estaba ahí poco menos que olvidada, sin producción, y que sus propietarios consideraban que poco o nada servían. Sin embargo, la gestión del alcalde Raúl Valcarce y los técnicos logró reunir hace unos días a un grupo de 80 propietarios de esas fincas que (por su situación y escaso valor) estaban perdidas. Todos llegaron a un acuerdo con reglamentación para que una empresa plante en ellas chopos y sacarle producción al cabo de unos años. Con ello, todos ganan y se convierte en productivo lo que estaba improductivo.

Al final, consultados los propietarios de las fincas, se ha conseguido agrupar entre 13 y 15 hectáreas de esos 80 propietarios de microparcelas, que han firmado participar en esta novedosa iniciativa. El Ayuntamiento de Carracedelo, con su alcalde a la cabeza, convocaba asamblea de propietarios de esas fincas y se acordó constituir la Agrupación de Propietarios del Paraje de la Olga. Se nombró también una junta rectora con su presidente, vicepresidente y vocales, y se aprobaron los estatutos de esta agrupación de propietarios forestales.

A partir de ahora se acordó dar un plazo hasta el 30 de octubre del 2026 a los dueños de estas fincas para que corten la madera que ahora tienen en sus microparcelas, y a partir de esa fecha se adjudicará a una empresa especializada la plantación unificada de esas 15 hectáreas. Los dueños del terreno seguirán siendo titulares del mismo, pero con la ventaja de que sus fincas rentarán un porcentaje de la madera que venda la empresa adjudicataria que se encargará de las plantaciones, cortas y demás labores. La empesa será la encargada de preparar las parcelas, plantar y cortar. La venta productiva será en subasta pública. Raúl Valarce destaca que desde el Ayuntamiento lo que han hecho es utilizar una prerrogativa de competencias, que es importante y que no se le da la suficiente importancia, como es la ordenación de la propiedad. «Una concentración parcelaria es una ordenación del territorio y conlleva también ordenar una propiedad, como es este caso, que es lo que llamanos Las Suertes de la Olga de Aabajo», explica Valcarce.