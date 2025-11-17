Ponferrada construirá un parking subterráneo con 82 plazas en el Mercado de Abastos

Ponferrada creará 82 nuevas plazas de aparcamiento en el sótano del Mercado de Abastos. Un parking subterráneo que "cubrirá las necesidades" manifestadas tanto por clientes como por comerciantes -aseguró el concejal de Comercio, David Pacios- y cuya construcción marcará el punto de partida del proyecto de remodelación de todo el edificio, valorado en nueve millones de euros. El millón de euros comprometido por la Junta de Castilla y León para contribuir a la financiación de esta obra servirá para empezar con el aparcamiento que, no obstante, ha sido valorado en algo más de dos millones de euros y se ejecutará en dos anualidades.

El anteproyecto de este parking subterráneo está ya muy avanzando, según la información ofrecida por Pacios, y en los próximos días se enviará a la Junta de Castilla y León para su valoración. "Es un proyecto muy ambicioso. Vamos a cambiar el inicio de las obras en lo que es el edificio en sí por crear más aparcamiento, ya que una de las necesidades que más nos han trasladado es la falta de plazas en el propio edificio, que tiene un sótano sin uso, y en los alrededores son muy limitadas", explicó el concejal de Comercio.

David Pacios también aseguró que, aunque el compromiso de la Administración autonómica es de un millón de euros, "creo que va a ser más" y todo esto en un contexto de optimismo por la buena marcha del sector comercial en una ciudad con continuas nuevas aperturas. Entre 25 y 30 nuevos comercios han abierto este año sus puertas, dijo. "Se nota que estamos viviendo un cambio importante en la ciudad. Es raro el mes que no anunciamos una o dos aperturas. Incluso, algún mes ha habido cuatro aperturas de nuevos locales. De hecho, hay sobre la mesa otros nueve locales que antes de final de año abrirán sus puertas en nuestra ciudad", cifró el edil.

Black Friday con 3.000 euros y chófer

El concejal de Comercio de Ponferrada avanzó el proyecto para dotar de un aparcamiento subterráneo el Mercado de Abastos en la presentación de la campaña de 'Black Friday' de la asociación El Centro Mola. Una acción comercial que arranca hoy mismo con la entrega de las rifas a los clientes que hagan compras en los comercios asociados. El destino será un gran evento que tendrá lugar el sábado día 29 de noviembre, a partir de las 18.00 horas en calle La Paz. Ahí se sorteará un cheque de 3.000 euros para un único ganador que, como ya se ha hecho en alguna ocasión anterior, tendrá un tiempo limitado para gastarlos en los comercios del centro de la ciudad. Para ello, dispondrá de un coche con chófer y un asistente personal que le ayudará en la toma de decisiones y cronometrará los tiempos para que sepa administrarse.