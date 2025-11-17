La IGP del botillo celebra 25 años con 300 empleos y 40 M€ facturados

Publicado por Redacción Carracedelo Creado: Actualizado:

La Indicación Geográfica Protegida del Botillo del Bierzo cumple 25 años. Un cuarto de siglo en el que el embutido rey se ha consolidado como el principal exponente de la gastronomía comarcal y con motivo de esa celebración, el consejo regulador celebrará, este jueves, un acto en el Castillo de los Templarios.

En su presentación, el presidente de la IGP, Óscar Ramos, ha ofrecido un breve balance de lo que han supuesto estos veinticinco años. Ha confirmado que desde la creación del consejo se han vendido seis millones y medio de botillos que han generado una facturación de 40 millones de euros. Además, actualmente, la IGP cuenta con siete industrias cárnicas asociadas que generan más de 300 empleos directos.

Este jueves, en la conmemoración de sus primeros veinticinco años de andadura, el consejo regulador del botillo homenajeará al locutor berciano, Luis del Olmo, como «principal valedor de este embutido» ha dicho Óscar Ramos que ha recordado que durante los 40 años en los que el programa «Protagonistas» ha estado en antena, Luis del Olmo, ha nombrado y promocionado el botillo a diario. También con la entrega de los premios que llevaban ese mismo nombre y que, a lo largo de los años, reunió a más de 25.000 comensales entorno al embutido rey. También habrá un reconocimiento a las siete industrias cárnicas y a la Cofradía del Botillo. Además, en ese acto se presentará el nuevo logotipo y la nueva contra-etiqueta de la IGP. Ahora, ha reconocido Óscar Ramos, el reto es «lograr que el botillo sea un producto que se consuma todo el año y no solo durante los meses de otoño e invierno». También confía en que la apuesta por «diversificar recetas para atraer a más consumidores». La IGP del botillo del Bierzo elabora y vende, cada año, una media de 300.000 botillos. «El botillo tiene algo especial, es una esencia del Bierzo. Donde hay un berciano hay botillo, y ellos son los mejores embajadores. Tenemos más de 30 festivales, especialmente el de Bembibre, que comenzó en 1973», añadió Ramos,