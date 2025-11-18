La revista National Geographic resalta como "espacio natural único" y ejemplo de recuperación un bosque del Bierzo

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La revista National Geographic Viajes dedica un reportaje al soto de Villar de los Barrios, en Ponferrada, Bosque del Año 2024, al que pone como ejemplo de “espacio natural único, riqueza de castaños centenarios y ejemplo de recuperación” gracias a la acción vecinal y la labor del colectivo Bierzo Vivo.

Se trata de un trabajo firmado por el periodista Óscar Chueca, quien visitó este espacio en 2023 e hizo un pódcast para Radio 3, y que ahora amplía con este reportaje en papel, donde se pueden conocer todas las actividades que se han realizado en el soto, como el Festival Villar de los Mundos o el proyecto e Carbonera Vegetal que se está poniendo en marcha en la actualidad.

El presidente de Bierzo Vivo, Nicolás de la Carrera, muestra su satisfacción por esta publicación que supone “un impulso decisivo para que el Soto se consolide como un referente de conservación, bienestar y turismo sostenible en la comarca” y ”sitúa al soto de Villar de los Barrios en el mapa internacional y confirma el potencial del Bierzo como territorio de naturaleza viva y sostenibilidad".

El reportaje hace un recorrido por este espacio, sus sendas, sus árboles, sus actividades o sus curiosidades, como la existencia de pequeños cofres-estanterías que sirven de punto de intercambio de libros dentro del castañar.