Ponferrada reúne a veinte campus periféricos del resto del país

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Campus periféricos de toda España se darán cita en Ponferrada para analizar retos y necesidades compartidas en las I Jornadas Nacionales. Durante los días 25 y 26 de noviembre, los participantes abordarán temas como las principales demandas de estas instituciones, los modelos y estructuras de gestión o la financiación. El evento contará con representantes de algunos de los campus periféricos de Castilla y León, pero también de las Islas Baleares, Asturias, Tenerife, Alicante o Ceuta y Melilla. Serán cerca de una veintena de vicerrectores y representantes de campus periféricos de todo el territorio nacional se darán cita los días 25 y 26 de noviembre en Ponferrada para generar alianzas y analizar los problemas y necesidades compartidas. Nacen así las I Jornadas Nacionales de Campus Periféricos, el primer evento de estas características que, con representantes de algunos de los campus periféricos de Castilla y León, de Baleares, Asturias, Tenerife, Alicante o Ceuta y Melilla, abordará el papel transformador de estas instituciones, su modelo organizativo y los retos a encarar en el futuro. «Imprescindibles en un sistema universitario público que pretende democratizar el acceso a la educación superior y fomentar el desarrollo económico y social de todo el territorio y no solo de las grandes ciudades o cabeceras de provincia, los campus periféricos son fundamentales en la distribución equitativa de recursos y oportunidades», indican desde la ULE. A falta de un órgano permanente sectorial encargado de los campus periféricos, la Universidad de León pretende que estas jornadas abran vías de colaboración para un desarrollo universitario global que tenga en cuenta las sinergias entre el campus principal y el campus periférico, pero también entre la universidad, la empresa y la sociedad. Durante dos días, los participantes abordarán temas como las principales demandas de estos campus, los modelos y estructuras de gestión o la financiación. «Un evento pequeño de enorme trascendencia», indica la vicerrectora del Campus de Ponferrada, Pilar Marqués.