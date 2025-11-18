El PP de Ponferrada acusa al PSOE de querer boicotear la ampliación del polígono de La Llanada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El concejal de Medio Ambiente, pedáneo de Santo Tomás de las Ollas y presidente del PP de Ponferrada, Carlos Fernández, ha acusado al PSOE de Olegario Ramón de querer torpedear las obras de mejora del acceso al polígono industrial de La Llanada y «manipular» a los vecinos con este fin. Esto después de que propietarios de los terrenos afectados por las obras hayan presentado una denuncia ante la Dirección General de Patrimonio Cultural de Castilla y León solicitando la paralización de los trabajos, porque afectan a un yacimiento arqueológico protegido, la Vía Asturica–Foro Gvigvrrorvm (VA18).

«Es cierto que entre esas personas hay preocupación, pero la preocupación se ciñe al futuro electoral de Olegario Ramón. Eso sí que va a ser objeto de estudio por parte de los arqueólogos», dijo Fernández, asegurando que «el sobrevenido interés por supuestas calzadas romanas demostrado por las personas que tratan de impedir el avance de las obras no apareció cuando el PSOE se hacía la foto en la primera fase, bien porque los vestigios no eran tan importantes o bien porque los ingenieros del Imperio aún no habían pasado por allí».

«Si tan bien han estudiado el proyecto, deberían percatarse de que lo que está acometiendo este equipo de gobierno es un refuerzo de la calzada para eliminar los blandones y baches que hacen poco menos que imposible el tráfico hacia La Llanada. En absoluto se interviene sobre resto arqueológico alguno», añadió Carlos Fernández, que insiste que detrás de todo esto hay «manipulación» por parte de Ramón en «un primer intento de boicotear el proyecto de ampliación del área industrial». Cabe recordar que hace unos meses, esos mismos propietarios de terrenos denunciaron la ocupación de fincas privadas sin autorización.

Mercado de Abastos

Para el PSOE de Ponferrada, el proyecto del parking del Mercado de Abastos es «otro ejemplo del caos de gestión, improvisación y promesas rotas». Recuerda que Coalición por el Bierzo vendió esta rehabilitación como «proyecto estrella» y llegó a plantear el tralado de la sede del Consejo Comarcal a ese edificio. Ahora, «anuncia únicamente la construcción de un aparcamiento y, de ejecutarse, esperamos que no suponga invertir dinero público para terminar en concesión privada».