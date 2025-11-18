El colegio La Borreca de Ponferrada reclama un patio cubierto desde hace una década

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Asociación de Madres y Padres del colegio La Borreca de Ponferrada reclama la construcción de un patio cubierto que permita a los alumnos disfrutar de recreo y actividades al aire libre en los días de lluvia. La Ampa recuerda que llevan más de diez años pidiendo esta infraestructura y denuncia que «las administraciones continúan pasándose la responsabilidad», ya que «el Ayuntamiento señala a la Junta de Castilla y León y, mientras tanto, todo sigue exactamente igual, con solo palabras amables y promesas vacías».

Las familias denuncian que la falta de patio cubierto tiene «consecuencias directas en el alumnado», que deben permanecer en las aulas durante el recreo cada vez que llueve y eso «afecta a su salud física, su desarrollo social y su concentración académica, además de generar una mayor irritabilidad y estrés infantil».

Una situación —incide la Ampa del colegio La Borreca- agravada en el Bierzo, donde hay muchos días de lluvia en otoño-invierno que obligan a los niños a pasar gran parte del curso escolar «encerrados en las clases».