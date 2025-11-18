El colegio La Borreca de Ponferrada reclama un patio cubierto desde hace una década
Las familias piden que se atienda su demanda para evitar que el alumnado se pase todo el invierno "encerrado en las aulas"
La Asociación de Madres y Padres del colegio La Borreca de Ponferrada reclama la construcción de un patio cubierto que permita a los alumnos disfrutar de recreo y actividades al aire libre en los días de lluvia. La Ampa recuerda que llevan más de diez años pidiendo esta infraestructura y denuncia que «las administraciones continúan pasándose la responsabilidad», ya que «el Ayuntamiento señala a la Junta de Castilla y León y, mientras tanto, todo sigue exactamente igual, con solo palabras amables y promesas vacías».
Las familias denuncian que la falta de patio cubierto tiene «consecuencias directas en el alumnado», que deben permanecer en las aulas durante el recreo cada vez que llueve y eso «afecta a su salud física, su desarrollo social y su concentración académica, además de generar una mayor irritabilidad y estrés infantil».
Una situación —incide la Ampa del colegio La Borreca- agravada en el Bierzo, donde hay muchos días de lluvia en otoño-invierno que obligan a los niños a pasar gran parte del curso escolar «encerrados en las clases».