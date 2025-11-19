Ponferrada reparará las piscinas pese al bloqueo de la oposición y teniendo que aportar 860.000 euros

El Ayuntamiento de Ponferrada acometerá, finalmente, la reforma integral de las piscinas climatizadas del complejo Lydia Valentín tal y como había proyectado y pese a que el pleno rechazó el proyecto hace unas semanas. Lo hará con el respaldo económico de la Junta de Castilla y León, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl,) y teniendo que aportar casi 870.000 euros de las arcas municipales. La Junta de Gobierno ha aprobado ya el encargo a la sociedad pública para llevar a cabo la impermeabilización, la climatización y el refuerzo estructural de las piscinas. El presupuesto de todo ello supera los 2,3 millones de euros.

La abstención del PSOE y los votos en contra de Vox impidieron, en la sesión plenaria de finales de octubre, aprobar el proyecto para el inicio de las obras. "Fue un ejercicio de irresponsabilidad política", "puro egoísmo", ha dicho este miércoles el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, centrando su crítica en el Grupo Municipal Socialista, al que ha vuelto a acusar de "estar inmerso en una política de bloqueo". Frente a eso, el regidor defiende el trabajo continuo del gobierno actual y asegura que el rechazo de la oposición no frenó en ningún momento las aspiraciones de rehabilitar por completo el edificio de las piscinas. De ahí, el paso dado ahora.

"Seguimos trabajando para tratar de dar respuesta al problema lo más pronto posible y hemos alcanzado este acuerdo con Somacyl", apuntó Morala. Se ejecutará en dos anualidades y son, exactamente, 2.639.413 euros, de los que la Junta aporta 1,5 millones de euros y el Ayuntamiento, 869.413 euros. Un dinero, el que sale de las arcas públicas municipales, que no estaba contemplado con el proyecto anterior, según subrayó el alcalde.

"El proyecto es el mismo que el que se llevó a pleno y fue rechazado por la oposición, pero con el convenio horizontal no aprobado, el Ayuntamiento no tenía que pagar ni un euros, porque iba con cargo al ahorro energético. Ahora tenemos que aportar 869.413 euros que saldrán de la partida destinada a la reparación de aceras y calles", explicó Marco Morala. Por lo tanto, "cada baldosa suelta y cada bache llevará el nombre de Olegario Ramón y el apellido del PSOE de Ponferrada", ironizó.

Hablar de plazos todavía no es posible. "Tenemos que firmar todavía el acuerdo con Somacyl y a partir de ahí se iniciaría", apuntó el regidor, que compareció acompañado del concejal de Hacienda, Luis Antonio Moreno. El plazo de ejecución de los trabajos, una vez que hayan comenzado, seguirá siendo de 18 meses. "Estamos hablando de un edificio enfermo que cada día va necesitando mayores actuaciones. Hay mucha obra para poder dejar unas piscinas para los próximos 50 años", añadió Morala, que también explicó que para poder invertir esos más de 860.000 euros en las piscinas del complejo Lydia Valentín se hará una modificación presupuestaria.