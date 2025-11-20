Ponferrada vivirá la magia del 26 al 30 de diciembre con globos, un botones decimonónico y un profesor de japonés

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

Carlos Cortina, concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Ponferrada llevó a cabo la presentación del festival Ponferrada Vive la Magia recordando que ‘’son ya muchos años presentando esta actividad. Es una parte fundamental de la programación navideña de Ponferrada’’. El Festival tendrá lugar en diferentes sitios del 26 al 30 de diciembre. ‘’Hemos querido llevarlo a los diferentes barrios como Campo, Cuatrovientos, Sil o Columbrianos a la vez que tenemos también la parte fundamental en la plaza Fernando Miranda. Habrá espectáculos en los centros cívicos, residencias de la tercera edad o el Hospital en su planta de pediatría (magia solidaria).’’ Todos los sitios son cubiertos. Esto se ha querido hacer así por las inclemencias climáticas. Nunca se va a suspender ninguna actuación.

También habrá talleres en el Museo del Ferrocarril, con plazas limitadas (20 personas). El que quiera ir tendrá que reservar cuanto antes. Todas las actividades son gratuitas salvo dos actuaciones: una el día 26 conocida como Wakatta (Museo de la Radio, 40 personas, 1 euro) y otra el día 29 a cargo de Jessica Guloomal (Sala Río Selmo, 10 euros). De nuevo la calidad de los magos es extraordinaria. ‘’Se ha convertido en una cita fundamental e indispensable en las navidades ponferradinas. Llevamos años apostando por este festival porque creemos que es una actividad que siempre llena todos los foros en los que la programamos, con lo cual tiene su público. La gente quiere que sigamos con el Festival de Magia y así lo haremos’’, concluye el edil.

Juan Mayoral, mago y director artístico del festival tampoco faltó a la cita. ‘’Son espectáculos familiares para compartir, perfectos para Navidad. La magia vive un momento fantástico. La imagen de este año es una reproducción de la cartelería de la Edad de Oro del Ilusionismo, que comprende desde finales del s.XIX hasta principios del s.XX. Esta lamina en concreto es de 1880. Trata de la transición entre magia antigua y moderna. Antes estaba más asociada a la hechicería, la brujería, la nigromancia….pero evoluciona hacia el ilusionismo. La luna simboliza el poder de la astrología y el diablillo es el mal. Ambos contrastan con la varita mágica y la paloma, símbolo de la paz y el ilusionismo moderno. La vestimenta del mago con el frac actual de su época también es parte del cambio. Es un cartel bellísimo’’.

El encargando del festival cuenta como ‘’al acabar una edición ya casi prácticamente empezamos con la siguiente, por ser artistas de una gran calidad. En Ponferrada hay una gran cultura mágica, por todos los años que llevamos por aquí y el público entiende y hay que darle cosas originales’’.

Elenco del Festival

Mayoral realizó un repaso de los artistas que se podrán ver en la capital del Bierzo. ‘’Tenemos dos artistas que vienen de fuera: Jean Philippe, mago francés especialista en globomagia. Dificultad añadida por ser un elemento tan frágil, pero muy visual y llamativo. Celio Amino, mago japonés, todo el espectáculo lo hace en japonés y al final el público sale hablando varias palabras en ese idioma, por la asociación que hace de la lengua con los objetos que utiliza. Es divertido y didáctico. Jessica Guloomal viene de Las Palmas de Gran Canaria.. Hay muy pocas magas en el mundo y esto hay que cambiarlo. Una por cada 999 varones. Esto hay que cambiarlo. Siempre buscamos participación femenina para que las niñas puedan pensar pues yo quiero ser esa princesa con poderes, y pueda disminuir esa desproporción.

Karlus Soler desde Tarragona trae un espectáculo muy original. Él viene del mundo del circo, y es muy actoral. Va a interpretar a un antiguo botones de los hoteles de hace 100 años, vestido con casaca y gorrito y carro lleno de maletas, nos va a trasladar en el tiempo. Vamos a ver este personaje por distintas calles y plazas de la ciudad. Un truco de cada equipaje. Gran dosis de creatividad. Gonza Martini, en el último Congreso Mágico Nacional ganó el 1º premio. Combina la magia con las burbujas de jabón, que son mágicas de algún modo. Todos nos hemos sorprendido con ellas en algún momento de nuestra vida’’.

‘’Aquí me siento como en casa, pues toda mi familia es de Bembibre, me considero berciano. Estoy encantando de que este evento que nació en León capital hace 22 años se haya extendido por la provincia’’, finalizó el director artístico.