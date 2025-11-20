Juzgan a un hombre que dejó ciego a un amigo tras una brutal paliza en pleno brote psicótico

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial de León juzgará, el lunes, a un hombre acusado de intentar acabar con la vida de un amigo en pleno brote psicótico, en la madrugada del 1 de diciembre de 2023 en Ponferrada. La Fiscalía pide la libre absolución y su internamiento en un centro psiquiátrico durante un periodo máximo de ocho años por un delito de homicidio en grado de tentativa con la eximente completa de anomalía/alteración psíquica. También reclama una indemnización de 325.000 euros para la víctima por las lesiones y secuelas y el pago de los gastos médicos, además de 15.000 euros a Sacyl por la asistencia sanitaria.

El acusado, que se encuentra privado de libertad desde el día de los hecho, salió de fiesta con el agredido, con el que mantenía una relación de amistad. Ambos consumieron alcohol y drogas y "padecían enfermedades mentales", según recoge el escrito del fiscal. Días antes habían estado de cuestiones espirituales, se habían tatuado símbolos semejantes a runas vikingas y portaban consigo una pierda blanca y otra negra. De hecho, el procesado "creía estar poseído". Así las cosas, cuando los dos regresaban a casa después de la noche de fiesta, el acusado atacó a su víctima y le propinó una brutal paliza, dejándolo inconsciente en el suelo.

La agresión no cesó ni siquiera cuando la policía se personó en el lugar. Mientras le ponían las esposas, el detenido gritaba que quería matar a su amigo e insistía en que su fin era sacarle el ojo. La víctima fue trasladada al Hospital El Bierzo en estado muy grave y permaneció ingresado en coma inducido. Sufrió hasta ocho lesiones diferentes que precisaron una asistencia de más de 50 días y dos intervenciones quirúrgicas. El resultado fue la pérdida completa de la visión del ojo derecho y prácticamente toda la visión del ojo izquierdo, en el que conserva menos de un 10%.

El procesado, que será juzgado a partir de las 9.45 horas, tiene diagnosticado trastorno bipolar con múltiples ingresos en la unidad de psiquiatría por descompensación asociada al consumo de drogas. "En el momento de cometer los hechos, presentaba un episodio psicótico en contexto de trastorno bipolar de base y consumo de drogas y psicofármacos que provocaba que sufriera alteraciones severas de sus capacidades, de tal forma que no era capaz de comprender el alcance de sus actos ni adecuar su conducta a tal comprensión", recoge el escrito del Ministerio Fiscal.