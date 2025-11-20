Ponferrada presenta la Noche Templaria 2026, que ya tiene fecha, vídeo y cartel

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Ponferrada, Iván Alonso, ha presentado esta mañana el cartel y el vídeo promocional de la próxima Noche Templaria. El acto estaba previsto para la Feria Internacional de Turismo de Interior (Intur), celebrada hace unos días en Valladolid, pero tuvo que ser suspendido por la emergencia declarada por la contaminación del agua de la capital berciana. Es un vídeo corto y directo que apela al sentimiento de pertenencia y que será convenientemente promocionado en la antesala de un evento del que también ha desvelado las fechas. Los días centrales de la Noche Templaria serán el 2, 3 y 4 de julio, aunque ya habrá vísperas desde el 27 de junio.

"¿Lo sientes?". Así empieza el nuevo vídeo promocional, que liga "libertad, energía, historia y tradición" a la Noche Templaria. "Es mucho más que un sentimiento. Es una forma de vida. Es un legado. Es un orgullo", recoge el corto con el que la Concejalía de Turismo vuelve a poner en valor esta celebración, confiando en que la próxima edición sea ya Fiesta de Interés Turístico Regional. Alonso cree que están a tiempo para ello. "Ayer tuvimos una felicitación por parte del director general de Turismo de la Junta de Castilla y León por la idea de combinar la Noche Templaria con Portugal para conseguir el Interés Turístico Regional. Ya se está ultimando el expediente para remitir a la Dirección General de Turismo y poder conseguir ese hito. Creemos que podemos tenerlo en 2026", aseguró el edil.

Una subvención para reforzar la plantilla de Turismo

Iván Alonso también informó de que el servicio de Empleo de la Junta de Castilla y León ha concedido una subvención de 143.310 euros al Ayuntamiento de Ponferrada para la contratación de seis personas que reforzarán el área de Turismo durante un año. Dos serán informadores en la Oficina Municipal de Turismo y los otros cuatro, auxiliares en el Castillo de los Templarios.

"Hemos obtenido el máximo que se nos podía dar y eso nos permitirá tener a estas seis personas desde enero hasta diciembre con una repercusión inmediata, que es que se van a ampliar los horarios de apertura de la Oficina de Turismo", avanzó el concejal.