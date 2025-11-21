El botillo muestra su gran fortaleza 25 años después de lograr su sello de calidad

La de anoche fue una fiesta de celebración, de emociones compartidas en el tiempo y de reconocimientos a los que tanto han ayudado por impulsar el consumo de su sabor, las ventas y el reconocimiento del plato más emblemático de la gastronomía del Bierzo: su majestad el botillo. Los responsables de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) del Botillo del Bierzo celebraron una fiesta por todo lo alto en un paraje no menos emblemático, como es el castillo de Ponferrada. Aquí se dieron cita los promotores de la industria cárnica que situó al Bierzo y a su sabroso embutido en el mapa comarcal, provincial, autonómico, nacional e internacional (incluso en Cuba se han comido botillos). Y por su puesto se homenajeó a quien también tanto ha hecho por este producto de calidad, el periodista berciano Luis del Olmo. Junto a él recibieron igualmente reconocimiento las siete empresas cárnicas que apostaron por el botillo y que hoy dan trabajo directo a 300 personas, venden al año más de 300.000 piezas y han facturado 40 millones de euros. Además en el evento, con la presencia de numerosos alcaldes de toda la comarca y de diferentes administraciones y entidades públicas también se enzalzó el trabajo de la Cofradía del Botillo del Bierzo, como un referente de la promoción y los eventos de divulgación de este producto alimenticio.

Luis del Olmo fue el gran protagonista.ANA F. BARREDO

La Cofradía del Botillo fue también homenajeada.ANA F. BARREDO

El presidente de la IGP del Botillo, Óscar Ramos, decía con el salón del castillo atiborrado de invitados que celebraban estos 25 años de éxitos y esperando otros 25 años por delante. «Hemos ido creciendo poco a poco, el botillo es más conocido, más degustado y el futuro es muy prometedor», resumía Ramos, quien se mosytraba muy satisfecho del importante relevo generacional quye está viviendo esta industria cárnica en el Bierzo. «Me he quedado sorprendido del relevo generacional tan importante que hay; con lo cual hay un futuro claro para los fabricantes del botillo y por eso digo que la gente no se preocupe, que hay botillo suficiente», resumía el presidente de la IGP.

En el evento del 25 cumpleaños se anunció la creación del premio Luis del Olmo que cada año entregará el sector de los productos alimenticios de calidad del Bierzo. Será un reconocimiento a la gran labor divulgadora a nivel nacional del periodista berciano, quien estaba ayer en el acto de homenaje a su trauectoria y trabajo por el sector.

El homenajeado Luis del Olmo agradecía el reconocimiento y manifestaba que este momento de homenaje era «para echarse a llorar de felicidad». «Eso es lo que ocurre en mis venas en este momento», confesaba el veterano e inconfundible periodista de la radio, quien recordó los años hablando del botillo en la radio y los festines gastronómicos.

El director técnico de Alimentos de Calidad del Bierzo, Pablo Linares, explicaba que hay un cambio de imagen con nuevo logotipo del botillo. «El logotipo que teníamos cumplió su función durante estos 25 años, unica calidad y tradición. Y ahora hemos buscado una iumagen más adaptada a los próximos 25 años. Es una imagen más fresca, más dinámica, que sigue vinculando la tradición, la artesanía del producto con un color rojo más vivo, que sigue identificando el botillo», explicaba Linares. El acto fue muy vistoso con la presencia de los integrantes de la Cofradía del Botillo, que desplegaron su indumentaria, con la tradicional capa negra que en esta noche gélida se agradecía en Ponferrada.

