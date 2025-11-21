Diario de León

Las fotos de la fiesta de la IGP Botillo del Bierzo en el castillo de Ponferrada

Los responsables de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) del Botillo del Bierzo celebraron una fiesta por todo lo alto en un paraje no menos emblemático, como es el castillo de Ponferrada 

ANA F. BARREDO

Ponferrada

La Indicación Geográfica Protegida (IGP) del Botillo del Bierzo celebró por todo lo alto su fiesta anual en el Castillo de Ponferrada. El evento reunió a los principales promotores de la industria cárnica que han logrado posicionar a este embutido en el mapa mundial, con presencia en lugares tan lejanos como Cuba.

La jornada sirvió para rendir un merecido homenaje a quienes tanto han hecho por la calidad del producto. El periodista berciano Luis del Olmo recibió un reconocimiento especial por su apoyo constante.

Junto a él, fueron distinguidas las siete empresas cárnicas que han apostado por el botillo, convirtiéndolo en un referente gastronómico y generando, además, 300 puestos de trabajo directos en la comarca.

ANA F. BARREDO

Homenaje de la IGP del Botillo del Bierzo a Luis del Olmo, a la industria cárnica y a la Cofradía del Botillo

