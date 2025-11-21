La falta de médicos asfixia ahora al servicio de Otorrino del Hospital El Bierzo

Falta de personal, sobrecarga laboral y exceso de guardias médicas. Así está el servicio de Otorrinolaringología del Hospital El Bierzo "desde hace más de un año", según la última denuncia del sindicato Singefe, que critica que la gerencia del centro parece "más preocupada de asfaltar calles y pintar señales en el suelo que de cuidar y retener trabajadores".

Según informa el sindicato sanitario, de una plantilla orgánica de siete especialistas, actualmente están trabajando dos. "Solo ha habido cuatro otorrinos desde abril: Tres desde hace más de medio año a tiempo completo, que han tenido que realizar todas las guardias, junto con una médico otorrino de León en comisión de servicios, que hace guardias en León, y que ha estado viniendo a realizar incluso más jornadas al Hospital El Bierzo de lo que le correspondería", denuncia Singefe.

Con tres plazas de la plantilla de Otorrino sin cubrir, las otras cuatro están ocupadas por la ya citada médica en situación de comisión de servicios en el Hospital de León, otro profesional de baja y un último otorrino a punto de entrar en edad de jubilación. "Todo esto arroja la cifra de una sola otorrino para jornadas ordinarias, consultas, quirófanos y guardias que, a todas luces, es insuficiente", relatan fuentes del sindicato, reprochándole a la gerencia "una pésima gestión y previsión", cuando esta situación es conocida desde hace más de un año. "Ha dejado que se cronifique", lamentan desde Singefe, apuntando también que "se ha obligado a profesionales a realizar intervenciones en solitario, pudiendo comprometer la seguridad asistencial de los pacientes y de los propios profesionales".

Refuerzo de otros hospitales

El sindicato denunciando asegura tener conocimiento de que dos médicos de Zamora podrían desplazarse al Hospital El Bierzo para realizar guardias de fin de semana. De nuevo, la gerencia recurre a profesionales de otros hospitales para tratar de cubrir la falta de médicos en este y eso "no es una solución, sino un parche que no solucionará una lista de espera que cada vez aumenta más, tanto en consultas como en procedimientos quirúrgicos", insiste Singefe.

Según las información aportada por este sindicato, el servicio de Otorrinolaringología tiene una lista de espera de más de un año para primeras consultas y de más de otro año para intervenciones quirúrgicas, lo que puede alargar el proceso de un paciente hasta dos años.

Llegados a este punto, Singefe solicita a la Consejería de Sanidad que "tome cartas en un asunto que se ha tapado" y que se adopten medidas para "atraer y fidelizar a trabajadores". En este sentido, lamentan la salida de una otorrino "de prestigio" que "había elevado el servicio del Hospital El Bierzo a un hospital de primer nivel, con técnicas y aparataje vanguardista de su propiedad". Se fue en abril por ese exceso de carga de trabajo y la falta de personal "sin encontrar apoyo por parte de la gerencia", asegura la organización sindical.