Las Médulas resurge: Así ha quedado el Mirador de Orellán

La reconstrucción de las infraestructuras turísticas afectadas por el fuego que en agosto arrasó parte del Espacio Cultural y Natural de Las Médulas avanza. El Mirador de Orellán ya está totalmente reconstruido y el propio consejero de Cultura, Turismo y Deporte de astilla y León, Gonzalo Santonja, ha visitado, este viernes, la zona para conocer de primera mano el resultado. Se ha intervenido en la estructura y se ha renovado todo el mobiliario y los elementos de madera, respetando al máximo el diseño original. También se ha realizado una intervención en el entorno más inmediato para evitar su degradación ambiental.

Ahora comienza la obra de reparación del edificio de acceso a la Galería de Orellán. De ello se encarga el Ayuntamiento de Borrenes con una ayuda de 716.600 euros de la Junta de Castilla y León.

El consejero de Cultura y Turismo también ha participado en una nueva reunión del Equipo Técnico Interinstitucional de Recuperación de Las Médulas, celebrada en la Casa del Parque de Carucedo. El encuentro ha contado con la participación de representantes de la Diputación de León, el Consejo Comarcal del Bierzo; de los ayuntamientos de Carucedo, Puente de Domingo Flórez y Borrenes; del CSIC, Unesco; Icomos, el Ministerio de Cultura, colegios profesionales y la Fundación Las Médulas con su grupo autónomo de expertos. Y mientras todo eso sucedida, varios drones sobrevolaban el suelo del Monumento Natural esparciendo paja para proteger el terreno dañado por el fuego de las inclemencias meteorológicas.