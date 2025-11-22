Lidia Coca, concejala de Presidencia en Ponferrada: «Endesa ve con buenos ojos cubrir el canal, se cierra una cicatriz urbanística en Ponferrada»

Es la responsable del área de Fomento, de los Fondos Europeos, del área de Transparencia, de Presidencia y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Ponferrada. En esta entrevista, la concejala Lidia Coca habla del balance de medio mandato, del Anillo Verde, de las piscinas, del proyecto millonario Ponferrada Inspira, del Fab Lab empresarial, del futuro nuevo centro de innovación, de vivienda joven, del plan de obras, de la Ronda Sur, del solar del viejo Carrefour y otros proyectos en marcha o en cartera.

-¿Qué balance hace de este medio mandato?

-Este primer periodo del mandato se puede definir como intenso. Desde que empezamos a gobernar nos encontramos un municipio abandonado, sin mantenimiento, muy gris, muy oscuro, sin ilusión por parte de quienes gobernaron y nuestro objetivo siempre fue recuperar la ilusión de todos. Con la asunción de nuevas responsabilidades uno de los proyectos que más me ha hecho ilusión es acometer la mejora de esas zonas de aceras nuevas en avenida del Castillo, el plan de asfaltado en diversas zonas porque no se hizo en cuatro años ni un plan de este tipo.

-¿Han conseguido cambiar esa sensación de la que habla, de gris y decadencia?

-Creo que sí. Si salimos a la calle hay actividades todos los fines de semana. Vemos a la hostelería que está contenta. Salimos un viernes, un sábado, los locales tienen gente. Y en el día a día y hablando con la gente te cuentan que están contentos.

-¿Y eso es fundamental para cambiar el ritmo de una ciudad?

-Es uno de los estándares que indican cómo va la ciudad y a nosotros nos indican que las cosas están funcionando. Por su puesto que cuesta y estamos pendientes de que esa industria nos llegue, que es el eje fundamental. Pero el pequeño comercio, el autónomo, el que lucha día a día tiene esa alegría y entusiasmo; y nuestro deber es trabajar para ellos.

-¿Cómo va el proyecto del Ponferrada Inspira?

-Es uno de los proyectos que va a cambiar esa cara de Ponferada con diversas actuaciones, enfocadas a ayudar al pequeño autónomo, al turismo, del que estamos viendo que revive el sector. Tenemos varios proyectos y el Ponferrada Inspira es un pilar básico para esta iniciativa, que es por ejemplo en las antiguas escuelas de Flores del Sil, con Alfaem, vamos a crear un centro de día. A mayores en el antiguo edificio de viviendas de maestros vamos a crear esa vivienda social tan demandada, 16 viviendas para crear ese núcleo poblacional y dar vida a ese entorno de Flores.

-Es un plan amplio y ambicioso, de 11 millones de euros de inversión ...

-Sí, uno de los grandes proyectos es la cubrición del canal de Cornatel. Ya estamos trabajando con Endesa y Confederación para que nos cubran ese 40% de esa zona tan demanda en varios mandatos.

-¿Qué les dice Endesa?

-Estamos negociando con ellos. Pero lo ven con muy buenos ojos. No es lo mismo que poner antes el 100%, que poner ahora una cuantía muy inferior. La cubrición no va a ser para vehículos rodados, va a ser el acceso principal al casco antiguo de Ponferrada desde la avenida del Castillo. Los vecinos con los que hemos hablado también lo están viendo con muy buenos ojos. Es paso de peregrinos también y lo más importante es la seguridad. Somos de las pocas ciudades que todavía tenemos un canal abierto, visto. Es el momento de conseguir cerrarlo, taparlo. Se cierra una cicatriz urbanística.

-Hay más en el Ponferrada Inspira ...

-Sí. Otro proyecto es la comunidad energética Ponferrada. Llevamos muchos años intentándolo, que palíe esa pobreza energética de determinados barrios y a mayores, con esta comunidad energética vamos a conseguir ayudar a los comerciantes del centro de la ciudad a bajar su factura energética. Se instalarán placas fotovoltaicas en el colegio del a Borreca y a mayores se cambiará la cubierta del pabellón Antonio Vecino, creando esa comunidad energética entre los dos centros. También habrá un autobús eléctrico a mayores.

-Y nuevas sendas fluviales y Anillo Verde.

-Sí, nuevas sendas fluviables. Como se sabe, el Anillo Verde finaliza ahora, en diciembre de 2025, y gracias a Ponferrada Inspira vamos a darle continuidad, la senda de los Romeros, sendas en el Sil y el Boeza. El Balance del Anillo Verde es muy positivo.

-Otra iniciativa es el tema del Fab Lab, de empresas que quieren desarrollar sus negocios.

-El Fab Lab de Ponferrada ha sido una verdadera sorpresa en positivo para Ponferrada. Muchas empresas están pudiendo desarrollar sus prototipos gracias a las herramientas que tenemos en el Fab Lab, desde sus propias marcas que desarrollan con impresoras 3D y 4D a las enseñanzas que se están dando también a los escolares de Ponferrada. Hay actividades escolares, campamentos de verano semanales y ahora hay actividades por las tardes. Es un espacio que se está utilizando mucho. Padres y empresarios están muy contentos con el desarrollo.

-Es cultura empresarial desde abajo ...

-Por su puesto. Es el inicio para los autónomos que no tienen los medios. La filosofía nuestra como equipo de gobierno es ayudar siempre a los ciudadanos de a pie, como a empresarios, autónomos y demás por ganarse el pan, que puedan seguir trabajando en nuestra ciudad, que quieran crear un destino de vida en Ponferrada.

-Y el Centro de Innovación Mario Tascón.

-Sí, es un centro que está muy vinculado al Ponferrada Inspira. Desde Transición Justa se nos concedió este proyecto, que es para mí uno de los más interesantes e importantes y que más orgullo personal me da, porque creo que será fundamental para el desarrollo presente y futuro de Ponferrada. Cuando se termine el edificio, en las antiguas dependencias de la policía municipal en la calle Ancha, creo que vamos a conseguir darle ese plus de actividad a la ciudad. En este edificio queremos crear una incubadora de empresas relacionadas con la cibertecnología, la innovación , el desarrollo turístico relacionado con la innovación, la sostenibilidad. Ahora mismo tenemos cerca de 30 entidades que se han puesto en contacto con nosotros de fuera del Bierzo para ver cómo tienen que hacer para ubicarse en Ponferrada. Sería sectores de ciberseguridad y comunicaciones.

-¿Cómo llevan el tema de la colaboración de las administraciones?

-Cuando gobiernas necesitas tener sinergias y llevarte bien con todo el mundo, sea del color político que sea. Marco Morala es ejemplo de ello. Con el Ministerio de Transportes tiene una relación muy cordial y se está viendo reflejado en proyecto que ojalá en breve vean la luz. La Junta de Castilla y León nos lo demuestra diariamente en proyectos urbanísticos. Se nos bloquearon los presupuestos por parte de la oposición socialista y de Vox y lo que podemos llevar a cabo es lo de la Junta.

-¿Y lo de las piscinas climatizadas?

-Sí. Es un tema que preocupa mucho a los ciudadanos y yo siempre pido que confíen en este equipo de gobierno y en la Junta. Me da tristeza que no puedan confiar en los equipos de la oposición, ni en el PSOE de Ponferrada ni en Vox Ponferrada. Porque bloquearon una solución para las piscinas que era perfecta. Venden humo y engañan a la población, pero todos saben lo que hay. Trabajamos para volver a abrir las piscinas.