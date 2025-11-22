Diario de León

El libro que José A. Balboa dedica a José Castaño Posse

El consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, y el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, estuvieron en la presentación

Un momento del acto de presentación.

Un momento del acto de presentación.ana f. barredo

Ponferrada

El historiador José A. Balboa de Paz presentó, en el Museo de la Radio de Ponferrada, con su libro José Castaño Posse, escritor, que ahonda en la figura del autor de Una excursión por Las Médulas, de la que se incluye una cuarta edición. El consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, y el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, estuvieron presentes.

