El libro que José A. Balboa dedica a José Castaño Posse
El historiador José A. Balboa de Paz presentó, en el Museo de la Radio de Ponferrada, con su libro José Castaño Posse, escritor, que ahonda en la figura del autor de Una excursión por Las Médulas, de la que se incluye una cuarta edición. El consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, y el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, estuvieron presentes.