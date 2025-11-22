Noceda del Bierzo celebra las Jornadas de los Pinchos de Matanza

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Noceda del Bierzo sigue fiel a su tradición y cada año cumple con el rito adelantando el cartel de la nueva edición de las Jornadas de Pinchos de Matanza. Se trata de un evento que se celebrará en este municipio los próximos 5, 6 y 7 de diciembre, teniendo en cuenta que será en horario de 19.00 horas a 22.00 horas.

Cuentan desde el consistorio de Noceda del Bierzo que durante esos días y en ese horario, todos los vecinos y vecinas y aquellas personas que les quieran visitar, podrán degustar en los bares de la zona(Café-Bar las Chanas, Bar Fado, Hotel Rural El Verdenal, Café-Bar Paco y El Nogal) pinchos relacionados con esta tradición tan reconocible de la comarca del Bierzo relacionados con la matanza del cerdo. «En esta ocasión, como novedad, incluimos el sorteo de 300 euros entre todos los participantes que completen en sus papeletas el sello de todos los establecimientos (dichas papeletas serán entregadas y selladas a los clientes en los diferentes negocios durante las propias jornadas)», indican en una nota.

«Desde el Ayuntamiento de Noceda del Bierzo deseamos que esta actividad, creada en el año 2023, y que organizamos de la mano de los negocios hosteleros de nuestro pueblo, se consolide», aseguran.