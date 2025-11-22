El PP dice que la Diputación de León pierde 772.000 € de una subvención de la Junta para una carretera berciana

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Diputación de León ha perdido, según el PP, una subvención de la Junta de Castilla y León por un importe de 772.442 euros por no ejecutar una carretera en el plazo previsto. La ayuda se concendió en 2023 con cargo al Fondo de Cooperación Económica Local Desafíos Demográficos, para la ejecución de 2,4 kilómetros de ensanche y mejora de la LE-5202 desde la LE-713 por Arborbuena a la LE-4210 en San Martín de Moreda, una actuación que estaba prevista que se ejecutase por un importe total de 1,6 millones de euros.

La Diputación se ha visto obligada a renunciar a la subvención de aproximadamente el 50% de la cuantía de la ejecución porque la empresa contratada para ello no había empezado las obras el 31 de diciembre de 2024, fecha fijada para la finalización de la ejecución.

Según los populares, la institución había solicitado en octubre de 2024 una prórroga del plazo de ejecución de la carretera, una petición denegada debido a que «por razones presupuestarias y procedimentales no se habían contratado los servicios de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud, servicios necesarios para las ejecución de las obras». Esto ha obligado a «incoar procedimiento de resolución» del contrato de obras en la citada vía con la adjudicataria «por la demora en el incumplimiento de los plazos, al no haberse producido el inicio material de las obras en la fecha prevista, ni haberse ejecutado».