Queda atrapado en su coche tras impactar contra un poste en la A-6
Un hombre de 58 años ha resultado herido en el accidente registrado cerca de la entrada del túnel de Villafranca, en sentido Madrid
Un hombre de 58 años ha resultado herido en un accidente de tráfico registrado esta mañana en la autovía A-6, cerca de la entrada del túnel de Villafranca del Bierzo en sentido Madrid. El coche en el que circulaba se salió de la cazada e impactó frontalmente contra un poste, teniendo que ser necesaria la intervención de los bomberos de Ponferrada, que se desplazaron hasta el lugar con un vehículo de rescate y una autobomba, a
Fueron testigos del accidente quienes alertaron a los bomberos de que un Ford Focus acababa de impactar contra un poste alrededor de las 10.15 horas. Hasta el lugar se desplazaron también la Guardia Civil y personal sanitario de Villafranca, junto con una ambulancia.
Para extraer al accidentado en condiciones de seguridad, los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Ponferrada tuvieron que cortar el asiento del conductor y sacar el herido por la parte trasera. Después, fue trasladado al Hospital El Bierzo.