Queda atrapado en su coche tras impactar contra un poste en la A-6

Un hombre de 58 años ha resultado herido en un accidente de tráfico registrado esta mañana en la autovía A-6, cerca de la entrada del túnel de Villafranca del Bierzo en sentido Madrid. El coche en el que circulaba se salió de la cazada e impactó frontalmente contra un poste, teniendo que ser necesaria la intervención de los bomberos de Ponferrada, que se desplazaron hasta el lugar con un vehículo de rescate y una autobomba, a

Fueron testigos del accidente quienes alertaron a los bomberos de que un Ford Focus acababa de impactar contra un poste alrededor de las 10.15 horas. Hasta el lugar se desplazaron también la Guardia Civil y personal sanitario de Villafranca, junto con una ambulancia.

Para extraer al accidentado en condiciones de seguridad, los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Ponferrada tuvieron que cortar el asiento del conductor y sacar el herido por la parte trasera. Después, fue trasladado al Hospital El Bierzo.