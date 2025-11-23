El campeón de crossfit que rompió la barrera corporal

A Jonatan Castro se le pudo parar la vida una tarde de febrero de 2011, pero aquel infortunio que reventó su pierna izquierda no contaba con que la capacidad de superación de ese joven de veintipocos años y su vínculo indeleble con el deporte tenían otros planes bien distintos. Ni los médicos que le atendieron apostaban por que pudiera volver a caminar como lo hace y, mucho menos, hacer lo que hace. Más de catorce años después de que una conductora se atravesara en su camino cuando regresaba a casa en moto y se lo llevara por delante, Jonatan Castro es el tercero mejor del mundo de crossfit —único español— entre los que tienen una lesión similar a la suya. Se proclamó en los Adaptive CrossFit Games celebrados en Las Vegas, tras llegar a una final de diez y haber competido contra cincuenta.

«Me rompió la meseta tibial y la cabeza del peroné y me aplastó el nervio ciático, por lo que la pierna dejó de funcionar, era como si estuviera muerta de rodilla para abajo. Se me caía el empeine hacia el suelo», recuerda. Su lesión es una parálisis del nervio poplíteo externo y es para siempre. «En el hospital me dijeron que no iba a recuperar, que era permanente y fue un golpe durísimo. Entonces, estaba preparándome para una competición en el gimnasio, en un momento de mucha forma, y se paralizó todo», relata. Reconoce que entró en shock y que tuvo que pelear mucho con su propia cabeza, pero nada más salir del hospital, volvió al gimnasio. El crossfit irrumpiría en su vida tres años después.

Castro durante su participación en los Adaptive Crossfit Games en Las Vegas.DL

«Volví al gimnasio con la pierna todavía inmovilizada y seguí entrenando el resto de mi cuerpo. Cuando pude empezar a mover la pierna y en vista de que la rehabilitación no daba resultado, empecé a hacer cosas por mi cuenta. ¿Qué cosas? Pues todo lo que no me dejaban hacer», asegura. Empezó a correr, a andar en bicicleta, a hacer sentadillas y a potenciar la fuerza. «Mi pierna estaba fatal, qué me podía pasar, a peor ya no podía ir», dice y pone un ejemplo sencillo: «Si cortas un cable y la electricidad deja de correr por él, todo lo que alimenta de corriente se queda anulado, no volverá a funcionar».

Probó y acertó, porque «aquello empezó a mejorar y me puse a tope con el crossfit hasta que el cuerpo comenzó a adaptarse a la nueva situación». Ahora, «me deja hacer prácticamente todo lo que hace una persona que no tenga esta lesión. Me faltan equilibrio y otras cosas, porque el nervio no funciona, pero el cuerpo se ha rediseñado y apoyado en otros músculos que hacen mucho trabajo de estabilidad. Eso me permite hacer cosas que, de lo contrario, serían impensables». Además de crossfit, este ponferradino practica descenso MTB y no dice que no a correr en montaña.

A los dos años de la lesión y después de una operación que tardó en llegar cinco meses desde el accidente y le obligó a volver a empezar de cero, Jonatan Castro —que actualmente es uno de los entrenadores del box de Crossfit Ponferrada- aprendió a convivir con ella y empezó a sentirse fuerte otra vez. Fue una «readaptación muy grande», porque «siempre está ahí» y le obliga a pensar cada paso que da. «Las secuelas están todas, pero al estar entrenado y no haber parado, he logrado alcanzar un estado bueno y lo tengo todo muy interiorizado. Si yo no hubiera hecho deporte, ni mi estado de forma ni mi calidad de vida tendrían nada que ver con lo que soy ahora mismo, porque lo que la musculatura de mi cuerpo hace es mantener una estructura estable», reconoce.

Jonatan Castro.DL

Pero el deporte no solo entrena lo físico, sino y sobre todo la cabeza. «Tener una lesión como la mía, que te impide caminar, te juega malas pasadas psicológicas y cuando esto te pasa con solo 24 años, no lo gestionas como lo haría ahora y empiezas a pensar que eres diferente, que ya no caminas como lo hacías, que te van a mirar y, al final, te hace mal», explica, afirmando que el deporte le permitió recuperar la seguridad.

Para Jonatan Castro, el último año ha sido otra lucha continua, pero esta (con la comida, el descanso y los otros deportes) por quedar arriba en la clasificación y plantarse en los Adaptive Crossfit Games 2025 como uno de los mejores de su categoría. Es un mundial y, para llegar a Las Vegas, tuvo que ir quemando fases, durante meses, hasta esos últimos cuatro días a máxima intensidad en los que se jugaba todo. Y compitió hasta quedar tercero y levantar la bandera de España junto a las de Inglatera y Estados Unidos.