Diario de León

Encuentro contra la violencia sexual en Camponaraya

Durante la jornada, se presentará la nueva 'Guía de derechos y recursos para víctimas de violencia sexual'

Casa Ucieda Osorio de Camponaraya, donde tendrá lugar el encuentro.

Casa Ucieda Osorio de Camponaraya, donde tendrá lugar el encuentro.ANA F. BARREDO

Publicado por
Redacción
Ponferrada

Creado:

Actualizado:

La Diputación de León organiza una jornada provincial sobre derechos, recursos y coordinación frente a la violencia sexual. Será el 11 de diciembre, de 10.00 a 14.00 horas, en la Casa Ucieda Osorio de Camponaraya, con la participación de profesionales de los servicios sociales, sanidad, educación, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Fiscalía y entidades sociales que trabajan en acompañamiento y protección de víctimas de violencia sexual. 

Durante la jornada, se presentará la nueva Guía de derechos y recursos para víctimas de violencia sexual, un documento elaborado para facilitar información clara, accesible y actualizada tanto a las víctimas como a los profesionales que intervienen en los diferentes procesos de atención y protección. La guía recoge los pasos, apoyos, derechos y recursos disponibles en la provincia, así como los mecanismos de coordinación entre instituciones.

Con esta iniciativa, la Diputación reafirma su compromiso con la prevención, detección y atención de la violencia sexual, así como con la construcción de una red provincial sólida que actúe de forma unificada y sensible ante cualquier situación de vulneración para que ninguna mujer víctima de violencia sexual se sienta sola ni desinformada.

tracking