Encuentro contra la violencia sexual en Camponaraya

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Diputación de León organiza una jornada provincial sobre derechos, recursos y coordinación frente a la violencia sexual. Será el 11 de diciembre, de 10.00 a 14.00 horas, en la Casa Ucieda Osorio de Camponaraya, con la participación de profesionales de los servicios sociales, sanidad, educación, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Fiscalía y entidades sociales que trabajan en acompañamiento y protección de víctimas de violencia sexual.

Durante la jornada, se presentará la nueva Guía de derechos y recursos para víctimas de violencia sexual, un documento elaborado para facilitar información clara, accesible y actualizada tanto a las víctimas como a los profesionales que intervienen en los diferentes procesos de atención y protección. La guía recoge los pasos, apoyos, derechos y recursos disponibles en la provincia, así como los mecanismos de coordinación entre instituciones.

Con esta iniciativa, la Diputación reafirma su compromiso con la prevención, detección y atención de la violencia sexual, así como con la construcción de una red provincial sólida que actúe de forma unificada y sensible ante cualquier situación de vulneración para que ninguna mujer víctima de violencia sexual se sienta sola ni desinformada.