La AECC refuerza la atención psicológica y el voluntariado para dar respuesta al cáncer en el Bierzo

La Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Ponferrada ha reforzado la atención psicosocial que reciben los pacientes y sus familiares, para atender a un volumen mayor de usuarios, y quiere fortalecer también la labor de voluntariado, tras haber sumado a su plantilla a un nuevo coordinador de voluntarios que permite liberar a una de las psicólogas que, hasta ahora, se encargaba de esa función. Además, está ultimando la puesta en marcha de una sala, para pacientes oncológicos y sus familiares, en la tercera planta del Hospital El Bierzo, tras un acuerdo de cesión de uso con la gerencia sanitaria.

El objetivo es ofrecer a los hospitalizados y sus acompañantes un espacio multiuso «más acogedor» en el que se realizarán diferentes talleres y actividades para permitirles desconectar del contexto de la enfermedad. Crece la actividad de la asociación en el Bierzo, asegura su presidenta, María Ángeles Martín, y por eso es necesario ampliar el equipo de voluntarios, que se ha visto especialmente mermado después de la pandemia.

«Antes de la pandemia, teníamos mucho más volumen de voluntariado, pero lo sucedido nos ha llevado a ser una sociedad más individualista que huye del sufrimiento. Hay que esforzarse mucho para hacer acopio de personas voluntarias», explica Martín. Se han reducido, sobre todo, los voluntarios de hospital. «Tenemos unas 20 personas en este tipo de voluntariado comprometido que hace tareas en el hospital o bien en sede, pero necesitamos más, especialmente ahora que vamos a contar con ese nuevo espacio», explica la presidenta.

"Los pacientes se encuentran muy satisfechos con la atención oncológica ahora mismo" María Ángeles Martín. Presidenta de la Junta Local de la AECC de Ponferrada

La AECC cuenta con diferentes tipos de voluntariado. El que hace acompañamiento en el hospital es uno de los más visibles y valorados, pero son muchos más y en todos los grupos hace falta refuerzo. Hay voluntariado de los órganos de gobierno, que se ocupa de gestión y organización; voluntariado de información, que difunde la actividad de la asociación; voluntariado de apoyo y acompañamiento, voluntariado a domicilio, voluntarios que imparte talleres, voluntariado de apoyo a gestiones básicas, para dar soporte a los pacientes en las actividades del día a día (ir al supermercado o la farmacia, gestiones burocráticas o acompañamiento médico); voluntariado de ciencia, enfocado en la divulgación; y también voluntariado de acogida. Respecto a este último, ahora mismo hay dos personas en formación que van a trabajar en la sede de Ponferrada para dar la bienvenida a quienes llegan y derivarlos al profesional que precise.

«En Ponferrada, además de esas 20 personas que hacen un voluntariado comprometido, hay otras diez de órganos de gobierno y contamos con 45 personas que colaboran con nosotros de manera puntual, en campañas concretas», detalla Martín, quien explica que con una red mayor de apoyos, «podíamos tener también una oferta mayor de actividades que ofrecer a los pacientes. Ellos, en sí, no van a hacer un taller de manualidades; van porque es la excusa para hablar con otros pacientes y comentar sus situaciones. Al final, es terapia», subraya.

Derivaciones desde Atención Primaria Médicos y personal de enfermería de los centros de salud también empezarán a derivar a pacientes oncológicos a la AECC para acogerse a alguno de sus servicios. Ya se hace en el hospital.

Dentro de este plan de crecimiento que se ha marcado la Junta Local de la AECC en Ponferrada está también, aunque a largo plazo, una nueva sede. Desde 2008, ocupan un edificio cedido por el Ayuntamiento de Ponferrada en el parque del Temple, pero desde que empezaron allí han cambiado mucho las cosas. «Cuando llegamos a esta sede, solo había una psicóloga, que hacía trabajo de psicología y coordinadora del voluntariado. Ahora, tenemos dos psicólogas, una trabajadora social y un coordinador de voluntariado; y la población que asiste a realizar actividades cada vez es más numerosa, por lo que nos vemos limitados, a veces, para impartir actividades», relata la presidenta de asociación. De hecho, esa limitación de espacio les ha llevado a tener que organizar un taller de prevención de linfedema en el centro de salud de Pico Tuerto y otro de suelo pélvico para hombres, en el Hospital El Bierzo.

María Ángeles Martín accedió a la presidencia de la asociación el pasado mes de marzo, aunque lleva ligada a la misma desde hace más de 20 años. Su objetivo es seguir la líne de su antecesor y seguir ampliando servicios en un momento que considera óptimo para la AECC, «en expansión, con muchas posibilidades de seguir creciendo» y cada vez más visible entre la población, que ha tomado mayo conciencia de su labor.

Vía directa con la gerencia sanitaria

La relación de la AECC y la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo vive uno de sus mejores momentos tras la firma del convenio de colaboración que sienta las bases de un trabajo conjunto. La derivación directa de pacientes por parte de los oncólogos para que reciban asistencia psicológica de las profesionales de la asociación ha sido un paso fundamental que, próximamente, se extenderá también a Atención Primaria. Médicos de familia y personal de enfermería de los centros de salud expedirán, igualmente, hojas de derivación a aquellos pacientes que requieran una atención psicológica inmediata. La recibirán de la AECC.

«El aumento de pacientes es impresionante y la atención psicológica que se presta en la asociación cada vez es mayor-El hospital tiene psicólogos, pero la demanda es tan grande que nuestra respuesta es más rápida», asegura la presidenta, María Ángeles Martín. «Los pacientes llegan con malestar emocional que no saben bien qué es lo que necesitan», añade, apuntando un cambio importante en los últimos meses respecto a la situación del área de Oncología. La estabilización de la plantilla ha permitido a los enfermos reducir el grado de malestar.

«El año pasado sí que llegaban pacientes y manifestaban su malestar, pero este año ya no. He hablado con las psicólogas sobre este tema —ellas preguntan a los enfermos— y están muy satisfechos con la atención oncológica ahora mismo», asegura la presidenta de la AECC en Ponferrada, que recuerda que también se prestan otros servicios, como préstamo de material ortoprotésico, pelucas y pañuelo; gestión de alojamientos para paciente y familiares, ayudas económicas, orientación jurídicolaboral, bonos de supermercado y servicios de ayuda a domicilio.