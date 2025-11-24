Ponferrada proyecta ampliar la ETAP de Montearenas para asegurar el suministro de agua en todo el municipio

Publicado por M. C. Canedo Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada ha pedido ayuda al Gobierno Central y a la Junta de Castilla y León para ampliar la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP de Montearenas y garantizar, de esta forma, el suministro de agua a todo el municipio en caso de nuevos episodios de contaminación como el de la captación del Oza, que obligó a decretar el nivel uno de emergencia hace diez días. Los servicios técnicos municipales ya han redactado una memoria valorada en algo más de 2,8 millones de euros que permitiría ampliar la captación desde el embalse de Bárcena, renovar el tratamiento de la estación depuradora y mejorar la inversión tecnológica.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha remitido sendas cartas a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en busca de la financiación necesaria para acometer una obra que -dice- es “urgente e imprescindible para garantizar el suministro de agua potable en Ponferrada”. El regidor reconoce que las arcas municipales no pueden asumir la totalidad de esa inversión de algo más de 2’8 millones y lo que plantea es que el Gobierno y la Junta aporten el 33,33% o, lo que es lo mismo, casi 934.000 euros cada una.

Al tiempo, el Ayuntamiento de Ponferrada trabaja en una solución provisional que consistiría en habilitar una tubería suspendida desde la captación y llevada a Montes de Valdueza según desveló Marco Morala. Y es que, el alcalde asume que mientras no se solucione el problema de la carretera de acceso a Peñalba de Santiago, por el valle del Oza, pueden volver a registrarse arrastres de tierra y piedras que obliguen a suspender el suministro a unos 40.000 habitantes de la zona alta y el centro de la ciudad, Flores del Sil, La Placa y los pueblos de Campo, San Clemente, Salas de los Barrios, San Lorenzo, San Esteban de Valdueza, Valdefrancos, Villar, Otero, Lombillo y Dehesas.

Por eso, Morala apremió de nuevo a la Diputación de León para que acometa las obras comprometidas en este vial. Recuerda ya que tienen del visto bueno de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil para construir un viaducto y también para estabilizar el barranco de Peñalba, con la construcción de tres barreras de retención para impedir nuevos arrastres.

Actualmente, la captación de Montearenas, desde el embalse de Bárcena, suministra agua a unos 20.000 habitantes del municipio del barrio de La Rosaleda y las pedanías de Columbrianos, Fuentesnuevas, San Andrés de Montejos, Santo Tomás de las Ollas y el barrio de Cuatrovientos. Morala también detalló que existe otra captación menor en Santa Lucía, que suministra a Orbanajo, Ozuela, Rimor y Toral de Merayo; y otras singularizadas para Bouzas, Compludo, Espinoso, Montes de Valdueza, Peñalba de Santiago, Villanueva, Valdecañada y Palacios de Compludo.