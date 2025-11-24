La Confederación Miño-Sil reconstruye la morfología original del regato de Piquelo, en Carracedelo

Estado en la que se encuentra actualmente el río Cúa a su paso por Carracedelo.DL

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) continúa los trabajos de conservación y mejora de los ríos de su demarcación. Esta semana, una brigada compuesta por cuatro operarios especializados, trabaja en el regato Piquelo, a su paso por Carracedelo.

La problemática estriba en que, de forma recurrente, el río Cúa provoca importantes desbordamientos afectando a las fincas colindantes y al cauce del regato de Piquelo; en el que ya se realizó una intervención en el año 2024 que se completará con la actual.

Los trabajos en ejecución consisten en la reconstrucción de la morfología original del regato de Piquelo en el tramo afectado y en la mejora de la escollera de protección derribada por los efectos de las avenidas, para mejorar la capacidad hidráulica del cauce y evitar daños a las personas y sus bienes.

Además, se eliminarán los residuos sólidos urbanos que haya a lo largo del tramo, de unos 25 metros. La duración se estima en dos semanas y la inversión supera los 15.000 euros