«La obra de la cubierta del recinto estará terminada en febrero»

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La obra de cubrición del recinto ferial de Camponaraya «estará lista a finales del mes de febrero». Así lo avanzó el alcalde Eduardo Morán durante su intervención en La Tertulia de La 8 Bierzo, un programa presentado por el jefe de Informativos, Manuel Domínguez, y que cuenta con la participación de la redactora de Diario de León en el Bierzo, María Carro, y del director de La 8 Bierzo, Germán Gavela.

NUEVA VIVIENDA

c Población joven. «Hace mucho tiempo que apostamos por la vivienda pública, y eso se ha notado. También apostamos por ofrecer servicios a toda esa población. Llevamos tiempo trabajando en la construcción de nuevas viviendas que la ciudadanía nos demanda, y esperamos obtener resultados en 2026. Con el nuevo reglamento que vamos a poner en marcha, vamos a facilitar la construcción de vivienda nueva, especialmente unifamiliar. En cuanto a la vivienda pública, estamos trabajando en un marco de entre 120 y 150 unidades. Mi objetivo es que se construyan esas viviendas y que estén ocupadas».

REsidencia de personas mayores

c Nuevos servicios. «Gran satisfacción, porque se trataba de una necesidad importante y, por fin, comienza a funcionar esta misma semana. Damos un paso adelante con este centro en Camponaraya, que el pueblo llevaba tiempo necesitando. Era un asunto pendiente que empezaba a preocuparme, y cuya puesta en marcha ya es inminente».

cultura

c Apuesta en el medio rural. «Si queremos que haya vida en el medio rural, la cultura es importante. Para vivir en el medio rural hay que ofrecer las mismas posibilidades que tienen quienes viven en la ciudad: cultura, servicios y deporte». «Ser de pueblo es vivir en un pueblo y colaborar en las actividades que se organizan».

pARQUE AGROALIMENTARIO

c Proyecto. «Es trascendental para la comarca, y también debe involucrarse la iniciativa privada y la Universidad. Tiene que desarrollarse en el Bierzo y contar con la participación de la Junta y del Gobierno de España. Es una buena idea y hemos perdido años importantes; esta iniciativa ya debería estar en marcha. Esperemos que en 2026 se sienten las bases, porque es fundamental para la economía de la comarca».

Incendios

c Fuegos de verano. «Espero que hayamos aprendido algo de esta mala experiencia, que he comprobado en zonas como Médulas, Carucedo y Lusío. Es dramática y no quiero verme en la piel de aquellos hombres y mujeres que perdieron sus viviendas; es una situación de indefensión total». «Todo el mundo ha entendido que, a lo largo del año, hay que hacer mantenimiento de estas zonas y que tenemos que colaborar todos. Existe una administración— en referencia a la Junta de Castilla y León— que tiene esa competencia y que debe invertir, eso no es un gasto, es una inversión. Es más rentable tener a personas al cuidado de los montes durante todo el año que gastar cantidades astronómicas en quince días del verano para no resolver casi nada».

psoe

c Elecciones autonómicas. «El partido tiene un trabajo previo para afrontar las próximas elecciones autonómicas con muchas garantías de éxito. Tenemos un buen candidato —en referencia a Carlos Martínez— y elaboraremos las candidaturas que correspondan en un mes». «Tenemos una ventaja de cara a la campaña, y son estos 38 años de gobierno del PP en Castilla y León: un gobierno agotado, sin ideas y sin mayoría absoluta, que ha demostrado no ser capaz de dar un salto hacia adelante en la generación de actividad y en la mejora de unos servicios públicos que empeoran, sobre todo en la comarca del Bierzo».

voces discordantes

c Alcalde de León. «Cuando uno no está a gusto en un sitio, lo mejor que puede hacer es irse. Valoro su trabajo como alcalde, pero creo que en ciertas ocasiones sus declaraciones están fuera de tono. Cuando tiene la oportunidad, que tenemos todos los socialistas de poder expresarnos libremente en nuestro partido, en los distintos órganos, sobre nuestras discrepancias, no lo hace, porque no asiste a ninguna reunión orgánica del partido. Y creo, en ese sentido, que no lo está haciendo bien y que, más bien pronto que tarde, debería recapacitar. Lo único que está haciendo ahora, como alcalde y secretario de la agrupación socialista local de León, es hacer campaña a favor de otros partidos políticos. Y si eso no lo ha visto, le puedo recordar las cifras de los últimos resultados electorales».

Modernización canal bajo

c Obras. «Las obras avanzan a buen ritmo, pero presentan problemas. Por un lado, la parte que ejecuta Tragsa y, por otro, la parte de la obra que realiza la Junta tiene un plazo hasta 2027. Esto supone una incongruencia, porque los regadíos deben estar en junio 2026 debido a los fondos europeos. Hay otro hándicap, que es necesario regar, y lo necesitan para el 30 de marzo».