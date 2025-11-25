CCOO y UGT alzan la voz en Ponferrada para la eliminación de la violencia contra las mujeres

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han alzado la voz hoy en Ponferrada para expresar su repulsa contra la violencia machista con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra hoy, para conseguir entornos laborales "libres" de violencias machistas.

Desde los sindicatos señalan su firme compromiso en la lucha contra la violencia de género, que en sus manifestaciones más graves tiene como resultado el asesinato de mujeres. Desde 2003, 1.333 mujeres han sido asesinadas y, en lo que va de año, la cifra asciende a 38. A esto se suman los menores que quedan huérfanos.

“Velamos por los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito del trabajo y también por aquellas que sufren violencias en el entorno laboral, que han sido poco visibilizadas, como el acoso sexual, el acoso general o el acoso por razón de sexo”, precisó Ana Olego, técnica de Igualdad de CCOO. Asimismo, advirtió de un incremento en los últimos cinco años de las denuncias que reciben en el sindicato y que, en este año, la cifra se ha multiplicado por tres. “Llegaban denuncias y consultas al sindicato, pero aún no hay datos estadísticos”, puntualizó.

Por su parte, desde UGT se hizo hincapié en la necesidad de trabajar en las violencias en el ámbito laboral, porque es un delito “invisibilizado” y sólo “un 8 por ciento de los casos se denuncian”.

Por ello, reclaman como “una herramienta fundamental” la implantación de protocolos de actuación frente a estos casos en las empresas. Destacan que estos protocolos son necesarios en todas las compañías, no sólo en aquellas que están obligadas a elaborar un plan de igualdad.