Ponferrada muestra su repulsa por las “vidas arrebatadas” de la violencia contra las mujeres

La Plaza del Ayuntamiento de Ponferrada acogió hoy el acto de repulsa contra la violencia machista con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora este 25 de noviembre. Un minuto de silencio, un aplauso final y sillas vacías que representaban a las mujeres asesinadas en lo que va de año en España —unas 38— sirvieron para mostrar la repulsa por las “vidas arrebatadas y las vidas marcadas para siempre”. En el manifiesto se pidió una reflexión y acción para poner “más recursos de intervención especializada y que ninguna mujer quede desprotegida”.

Por su parte, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, quiso recordar a “las asesinadas como consecuencia de la violencia machista” y reclamó seguir trabajando, con la renovación del Pacto de Estado y trasladando del papel a la realidad las medidas necesarias, “luchando todos unidos para terminar con esta lacra”.

Del mismo modo, la concejala de Bienestar Social y Familia, Alexandra Rivas, explicó el aumento de casos de mujeres en situación de vulnerabilidad detectados desde el Observatorio Municipal de la Violencia de Ponferrada. “Seguimos trabajando para acabar con esta lacra”, enfatizó, y abogó por continuar trabajando desde la base.

Según los datos, en Servicios Sociales se han atendido 191 casos en 2025 de mujeres en situación de vulnerabilidad, de los cuales el 7,62% corresponde a violencia de género. En el mismo periodo de 2024, fueron atendidas unas 140 mujeres.

Concentración por el 25NL. DE LA MATA

